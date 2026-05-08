鉅亨網編譯余曉惠
Semafor 周四 (7 日) 報導，川普政府正邀請輝達 (NVDA-US)、蘋果(AAPL-US)、埃克森美孚(XOM-US)、波音(BA-US) 等其他大型企業執行長，於下周陪同總統出訪中國。
報導中披露，高通 (QCOM-US)、黑石集團(BX-US)、花旗集團(C-US) 及 Visa(V-US)的執行長也都在邀請名單中。
一名知情人士證實，花旗集團執行長 Jane Fraser 已受邀。高通證實收到邀請，但拒絕進一步評論。另有一名消息人士表示，多位執行長已於周三 (6 日) 晚間收到邀請。
輝達執行長黃仁勳接受 CNBC 主持人 Jim Cramer 採訪時說：「我們應該讓總統親自宣布他的任何決定」，但他補充說：「如果受邀，代表美國將是一份特權與莫大的榮幸。」
美國總統川普預定下周前往北京，並將會晤中國領導人習近平，外界正密切期待「川習會」期間可能達成的各種協議。波音執行長 Kelly Ortberg 4 月曾表示，希望在川普政府協助下，解鎖中國延宕已久的大單。
業界人士透露，中國與波音正就一項交易進行長期談判，內容可能包含多達 500 架 737 MAX 客機以及數十架寬體客機。這將是中國自 2017 年以來首筆波音重大訂單，若屆時宣布成交，將被視為兩國元首峰會的一大勝利。
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