鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-08 08:50

川普組「黃金企業團」下周訪北京 邀輝達、波音、蘋果執行長隨行爭取中國採購 (圖:Shutterstock)

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一名知情人士證實，花旗集團執行長 Jane Fraser 已受邀。高通證實收到邀請，但拒絕進一步評論。另有一名消息人士表示，多位執行長已於周三 (6 日) 晚間收到邀請。

輝達執行長黃仁勳接受 CNBC 主持人 Jim Cramer 採訪時說：「我們應該讓總統親自宣布他的任何決定」，但他補充說：「如果受邀，代表美國將是一份特權與莫大的榮幸。」

美國總統川普預定下周前往北京，並將會晤中國領導人習近平，外界正密切期待「川習會」期間可能達成的各種協議。波音執行長 Kelly Ortberg 4 月曾表示，希望在川普政府協助下，解鎖中國延宕已久的大單。