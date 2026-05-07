「讓美國再次偉大」變調？《紐時》專欄：川普讓美國走向危險的帝國擴張

鉅亨網新聞中心 2026-05-07 11:00

美國《紐約時報》專欄作家克里斯多福．考德威爾 (Christopher Caldwell) 近日發表評論文章指出，美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，不只是一次錯誤決策，更可能成為「美國帝國衰退的分水嶺」。

（圖：Shutterstock)

文章認為，川普原本以反全球主義、反海外軍事擴張形象崛起，如今卻親自將美國帶入另一場高風險中東衝突，某種程度上反而證明了他自己過去對美國體制的批判。

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考德威爾在 5 月 3 日刊出的評論中指出，美國霸權體系能否延續，取決於實力是否足以支撐其全球野心，而川普對伊朗採取的軍事行動，正讓美國陷入「過度擴張」危機。

他認為，最令外界意外的是，川普原本一直以「終結美國無止境戰爭」作為核心政治品牌，主張聚焦美國本土利益與經濟復興。但如今，美國卻再度深陷中東衝突，與他競選期間的「讓美國再次偉大」承諾形成明顯矛盾。

根據《洛杉磯時報》報導，美國自 2 月 28 日與以色列聯手對伊朗發動「史詩怒火行動（Operation Epic Fury）」以來，中東局勢持續升高，美軍已向區域增派第三個航空母艦打擊群與超過 1 萬名陸戰隊員，形成數十年來最大規模中東軍事集結之一。

儘管川普曾多次宣稱戰事「即將結束」，甚至於 5 月 1 日致函國會時表示「敵對行動已終止」，但美軍實際上仍持續對伊朗實施海上封鎖，同時保留進一步軍事打擊選項。

《華盛頓郵報》指出，美國《戰爭權力法》要求總統在未獲國會授權下，必須於 60 天內結束軍事行動，但川普政府主張停火已使法律時限「重新計算」，引發民主黨強烈批評。參議院民主黨領袖舒默直言，川普聲稱戰爭已結束，「完全不符合現實」。

考德威爾在評論中指出，美國其實仍有多種選擇，但每一條路代價都極高。若停止對伊軍事行動，將暴露美軍實力未如外界想像般壓倒性；若持續擴大戰事，則必須從歐洲與東亞等核心戰略區域抽調資源，削弱全球部署能力；而若採取更激烈軍事手段，則可能讓美國背負長期道德與外交代價。

他並質疑，美國如今對伊朗開戰，實際上並不符合本土核心利益。文章指出，美國近年能源自主程度提高，戰略重心逐漸回歸西半球，而就在數月前，美伊全面戰爭甚至從未是華府政策主軸。

《洛杉磯時報》也指出，美國目前正面臨戰略兩難。一方面，伊朗持續威脅荷姆茲海峽航運，導致全球油價維持高檔；另一方面，美國國內對戰爭支持度卻快速下滑，包括共和黨內部也開始質疑政府缺乏明確「退場機制」。

報導指出，目前全球油價仍維持每桶 100 美元以上，美國國內汽油與肥料價格持續攀升，並進一步推升通膨壓力。五角大廈則向國會透露，截至目前，「Operation Epic Fury」已耗費美國納稅人約 250 億美元。

美國情報界近期也對戰爭前景提出警告。《華盛頓郵報》引述美國國家情報委員會 (NIC) 機密報告指出，即便美國發動更大規模軍事攻擊，也不太可能真正推翻伊朗現政權。情報單位認為，伊朗宗教與軍事體系仍具高度穩定性，外部力量難以實現「政權更替」。

《金融時報》、《世界報》等歐洲媒體則指出，伊朗戰爭已開始衝擊川普政治聲望。隨著油價飆升、戰事膠著與國內債務惡化，川普支持率持續下滑，部分 MAGA 支持者也開始質疑，川普是否最終成為自己曾批判的「全球霸權體系」一部分。

考德威爾在文中進一步指出，川普之所以能崛起，正是因為大量美國選民認為，美國主導的全球化體系讓華府政治與金融菁英獲利，卻讓普通民眾背負龐大債務與產業空洞化代價。

文章指出，美國如今國債已逼近 40 兆美元，而政客一旦掌權，往往會反過來維護這套全球霸權體系，即使違背競選承諾也在所不惜。