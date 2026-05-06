鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-07 06:20

根據《路透》取得的一份美國國土安全部 (DHS) 內部情報評估，涉嫌企圖暗殺美國總統川普與多名政府高層的男子 Cole Allen，可能受到伊朗戰爭影響而激進化。這也是美國政府首次明確將美伊衝突，與這起震驚全美的政治暴力事件連結起來。

這份由國土安全部情報與分析辦公室於 4 月 27 日完成的初步報告指出，Allen 長期抱持「多重社會與政治不滿情緒」，而美國與伊朗之間的戰爭，「可能促使他最終決定發動攻擊」。

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報告提到，Allen 曾在社群媒體上公開批評美國對伊朗的軍事行動，並多次發表反川普言論。

事件發生在 4 月 25 日晚間，當時華府政商媒體界齊聚白宮記者協會年度晚宴。這場被視為華盛頓最具象徵性的政治社交場合之一，原本燈火通明、名流雲集，卻因突如其來的槍響陷入混亂。

檢方指控，Allen 當時企圖鎖定川普及多名政府官員，並在安全檢查區域朝一名美國特勤局人員開火，最終遭到制伏。

目前他面臨企圖暗殺、暴力犯罪使用槍械、跨州非法運輸武器與彈藥，以及攻擊聯邦執法人員等多項聯邦重罪指控，但尚未正式答辯。

路透指出，這份情報文件被列為「重大事件通報」(Critical Incident Note)，並已發送至全美各州與地方執法機關，以及其他聯邦部門。

文件是由非營利透明組織 Property of the People 透過公開紀錄申請取得，再提供給路透查閱。

隨著調查深入，FBI 目前正全面檢視 Allen 的網路活動與數位足跡，希望拼湊出他逐漸激進化的過程。

一名不具名資深執法人員透露，調查人員正在分析一個與 Allen 有關的 Bluesky 帳號。案發前幾週，該帳號曾大量發布與轉發反川普內容，除了批評美國對伊朗採取軍事行動，也涉及移民政策、馬斯克，以及俄烏戰爭等議題。

其中一篇貼文甚至呼籲彈劾川普，原因是川普曾威脅要「摧毀伊朗文明」。

另一篇 2024 年的貼文則引用《聖經》內容，疑似將川普形容為「惡魔」。

此外，檢方也掌握一封 Allen 在案發當晚寄給親屬的電子郵件。執法人員將其視為類似「宣言」的內容。信中充滿對政府的憤怒，並提到他想對一名「叛徒」採取行動，雖未直接點名川普，但調查人員認為指向性相當明確。

美國國土安全部拒絕評論該份情報報告內容，但表示，這類通報主要是為了讓各執法單位即時掌握重大安全事件最新資訊。

截稿前，FBI 與司法部則未進一步公開說明案件細節。

外界關注，美伊衝突與全球政治動盪，是否正在進一步加劇美國國內極端化風險。一名執法人員坦言，聯邦調查局此次特別重視嫌犯的網路活動，部分原因正是希望避免陰謀論迅速蔓延。

2024 年賓州 Butler 川普造勢場合槍擊事件發生後，由於嫌犯背景與動機長時間未明，社群平台曾出現大量陰謀論與假訊息。