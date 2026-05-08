鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-08 14:40

晶片股狂潮背後真相！輝達漲勢脫隊淪拖油瓶 專家：市場集中度正下降 (圖:Shutterstock)

輝達與其他半導體同業的績效差距，正以前所未見的幅度擴大：道瓊市場數據顯示，輝達相對於費城半導體指數的價格比率，周四僅為 0.0187，徘徊在多年低點附近。此數據是將輝達股價除以費半指數計算而得，本周稍早一度觸及 0.0179，創下 2024 年 4 月以來最低紀錄。

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但這並不代表輝達股價未上漲。從 3 月 30 日觸及今年低點算起，輝達股價一路反彈 29%，但費城半導體指數同期卻飆升了 61%。

輝達落後大盤的表現，可能受到多重因素影響。美股今年出現類股輪動擴散，代表科技業以外的更多企業也加入上漲行列。截至 5 月初，標普 500 等權重指數的表現，優於市值加權的標普 500 指數，這正是市場集中度下降的訊號。

ClearBridge Investments 投資組合經理 Peter Vanderlee 指出，投資人正將資金從超大型 AI 概念股撤出，轉向能源、材料、公用事業及其他擁有長期資產的類股。