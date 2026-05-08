晶片股狂潮背後真相！輝達漲勢脫隊淪拖油瓶 專家：市場集中度正下降
鉅亨網編譯余曉惠
晶片股正處於網路泡沫以來最強勁的漲勢，但輝達 (NVDA-US) 已不再是這波多頭的領頭羊。事實上，目前這家全球市值最大公司的股價表現，反而拖累了整體半導體產業。
輝達與其他半導體同業的績效差距，正以前所未見的幅度擴大：道瓊市場數據顯示，輝達相對於費城半導體指數的價格比率，周四僅為 0.0187，徘徊在多年低點附近。此數據是將輝達股價除以費半指數計算而得，本周稍早一度觸及 0.0179，創下 2024 年 4 月以來最低紀錄。
但這並不代表輝達股價未上漲。從 3 月 30 日觸及今年低點算起，輝達股價一路反彈 29%，但費城半導體指數同期卻飆升了 61%。
若看今年以來表現，輝達雖然上漲 14%，但與其他人工智慧 (AI) 概念股相比顯得黯然失色。例如英特爾 (INTC-US) 大漲超過 200%，美光 (MU-US) 也上漲 126%。
輝達落後大盤的表現，可能受到多重因素影響。美股今年出現類股輪動擴散，代表科技業以外的更多企業也加入上漲行列。截至 5 月初，標普 500 等權重指數的表現，優於市值加權的標普 500 指數，這正是市場集中度下降的訊號。
ClearBridge Investments 投資組合經理 Peter Vanderlee 指出，投資人正將資金從超大型 AI 概念股撤出，轉向能源、材料、公用事業及其他擁有長期資產的類股。
Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 表示，資金持續流向半導體產業，科技股投資人把資金從慘遭拋售的軟體股重新分配到 AI 硬體股。然而，相較於現有的領先者，投資人反而比較青睞具有差異性的半導體及設備股。
長期被視為輝達身後「陪榜老二」的超微 (AMD-US)，今年股價已飆升 89%。超微在本周稍早發布的第 1 季財報令人驚豔，資料中心業務激增，讓股價漲勢如虎添翼。
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