鉅亨網新聞中心 2026-05-08 17:20

在當前的 AI 熱潮中，多數投資者緊盯著輝達 (NVDA-US) 或 OpenAI，但一位年僅 24 歲的德國天才阿申布倫納 (Leopold Aschenbrenner) 卻走出了一條截然不同的道路。

AI時代的巴菲特？阿申布倫納的AI基礎設施大豪賭(圖:shutterstock)

身為前 OpenAI 研究員，他創立了名為「Situational Awareness」的避險基金，憑藉著對 AI 基礎設施瓶頸的精準預判，在短短一年內取得了令人咋舌的報酬，被社群媒體譽為「AI 時代的巴菲特」。

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從 OpenAI 論文到 90 億美元的基金

阿申布倫納的崛起始於 2024 年他發表的一份長達 165 頁的宣言《局勢感知：未來十年》(Situational Awareness: The Decade Ahead)。他在文中預言，通用人工智慧 (AGI) 最快將於 2027 年到來，但 AI 發展的真正限制不在於演算法，而在於電力、晶片產能與物理空間。

阿申布倫納隨後將此理論轉化為投資策略。他的基金不買 AI 模型公司，而是專攻「AI 活下去離不開的東西」：發電、半導體製造與資料中心基礎設施。據估計，截至 2026 年 5 月，該基金的規模已從初始的 55 億美元迅速膨脹至接近 90 億美元。

精準獵殺：Bloom Energy 與 Intel 的傳奇戰役

阿申布倫納最成功的投資案例莫過於 Bloom Energy(BE-US) 與 Intel(INTC-US)。

電力瓶頸的預判：他早在 2025 年第四季便大舉買入 Bloom Energy，當時華爾街尚未完全意識到資料中心對電力的極端渴求。他認為該公司的燃料電池能繞過壅塞的電網，提供現地的穩定電力。結果，Bloom Energy 的股價從約 105 美元飆升至 290.81 美元，漲幅達 176%。

Intel 的逆市操作：在華爾街普遍看淡 Intel 時，阿申布倫納在 2025 年第一季掃入了超過 2000 萬份 Intel 的看漲期權。他看中 Intel 在先進封裝、定制晶片及本土代工產能的獨特地位。至 2026 年 5 月，Intel 股價衝上 113 美元的歷史新高，讓他獲得了比股票更高昂的期權回報。

此外，阿申布倫納也布局了 CleanSpark 和 Bitfarms 等比特幣礦企，看中其擁有的電力接入能力可轉型為 AI 算力中心。

「圈子」帶來的資訊不對稱

阿申布倫納的成功不僅在於其智力，更在於其強大的私人社交圈。他曾在 OpenAI 的超級對齊團隊工作，其未婚妻更是 Anthropic 執行長的幕僚長。他的基金投資人 (LP) 包括 Stripe 創辦人以及 Meta AI 產品負責人。這種深入矽谷核心的聯繫，使他能比市場更早洞察到 AI 訓練規模對資源的具體需求量級。

儘管目前戰績輝煌，但阿申布倫納的策略也面臨風險。其持倉高度集中且槓桿顯著，意味著一旦 AI 基礎設施的擴張速度放緩，或能源瓶頸被新技術解決，基金的回撤速度將非常驚人。