美伊荷姆茲爆軍事衝突！雙方互控先開火 三艘美艦遭攻擊

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-08 06:04

美國與伊朗在全球能源運輸要道荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 爆發交火事件，雙方均聲稱「是對方率先發動攻擊。」

美伊荷姆茲交火 雙方均指控對方先開火 (圖：shutterstock)

美國中央司令部 (CENTCOM) 發布聲明表示，當時三艘美國海軍驅逐艦於週四深夜穿越荷姆茲海峽前往阿曼灣途中，攔截「伊朗發動的無端襲擊」，並隨後展開反擊行動。

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聲明表示，在「杜威號」(USS Dewey)、「拉斐爾・佩拉爾塔號」(USS Rafael Peralta) 與「梅森號」(USS Mason) 通過荷姆茲海峽期間，伊朗發射多枚飛彈、無人機，小型快艇接近美軍艦隊，試圖攻擊。

美方強調，「沒有任何美國軍事資產遭到擊中」。

CENTCOM 表示，美軍已成功摧毀來襲威脅，並對伊朗用於攻擊美軍的軍事設施展開打擊，包括飛彈與無人機發射場、指揮控制中心，以及情報、監視與偵察節點。

聲明最後指出，美軍「無意尋求局勢升級，但將持續維持高度戰備狀態」。

不過，伊朗卻有另一個的版本，伊方指控，美軍攻擊一艘伊朗油輪後，迫使伊朗進行反擊。