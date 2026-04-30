荷姆茲局勢再升溫 川普擬升級對伊軍事行動 評估新一輪打擊方案

鉅亨網編譯許家華 2026-05-01 04:32

美國總統川普正考慮對伊朗採取進一步軍事行動。根據 Axios 與華爾街日報等多家媒體報導，川普預計於週四聽取來自美軍高層的完整簡報，內容涵蓋多項升級衝突的軍事選項，顯示美伊僵局可能進一步惡化。

（圖：Shutterstock)

報導引述知情人士指出，此次簡報由美國中央司令部司令布萊德 · 庫珀主導，將提出包括對伊朗關鍵基礎設施發動新一輪打擊的計畫，藉此打破過去兩週的僵局。相關方案亦可能涉及地面部隊行動，例如特種部隊奪取伊朗濃縮鈾庫存，或以武力控制荷姆茲海峽部分區域，恢復商業航運。

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分析認為，若美方採取上述軍事選項，將意味著美伊之間事實上的停火狀態終結。近期雙方和平談判進展有限，伊朗曾提出重啟荷姆茲海峽航運並結束戰事的方案，但暫緩核計畫談判的立場遭美方拒絕，使僵局持續升溫。核問題仍是雙方最主要分歧。

在軍事壓力方面，美國持續對伊朗維持海上封鎖，視為迫使德黑蘭重返談判桌的關鍵手段；但伊朗則要求先解除封鎖才願意進一步對話。自衝突爆發約兩個月以來，伊朗亦多次干擾荷姆茲海峽航運，實質影響全球能源運輸。

另一方面，美國亦正推動外交與多邊行動。根據《華爾街日報》引述國務院內部電報報導，華府正籌組一項名為「海上自由構想」的國際聯盟，透過情報共享、外交協調及制裁執行等手段，確保航運安全並回應區域干擾。該計畫可能包含外交與軍事層面的合作，顯示美方希望盟友更直接參與維護航道安全。