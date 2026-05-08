鉅亨網新聞中心 2026-05-08 08:05

今日操盤前瞻

Fed 官員哈瑪克、威廉斯、庫克談話

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德談話

日本 4 月服務業 PMI 終值

美國 4 月非農就業人數、失業率

美國 5 月密大消費者信心指數

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美貿易法庭裁定 川普 10% 全球關稅敗訴

美國貿易法院週四 (7 日) 裁定，美國總統川普最新實施的 10% 全球關稅「違法」，認定白宮援引的法律依據不適用於目前的貿易逆差情況，對川普政府的關稅政策再度投下震撼彈。閱讀全文





川普：美 3 艦毫髮無傷 伊若不簽協議 下一波打擊將更猛烈

美國與伊朗在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 爆發交火事件，美國總統川普週四 (7 日) 發文回應，3 艘美軍驅逐艦在遭受伊朗飛彈與無人機攻擊下，成功穿越荷姆茲海峽，且艦艇均未受損。他同時警告若德黑蘭當局不盡快達成協議，美方未來將採取更強硬軍事行動。閱讀全文





股價重挫也不怕！安謀 CEO：AI 帶動 CPU 需求爆發 訂單衝 20 億美元

晶片架構設計公司安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 雖受智慧型手機市場疲弱拖累，導致權利金收入不如市場預期、股價周四 (7 日) 盤中一度重挫 10%，但執行長哈斯 (Rene Haas) 強調，人工智慧 (AI) 資料中心帶動的 CPU 需求正出現「爆炸性成長」，相關訂單短短 5 周內已翻倍至 20 億美元，顯示安謀正加速從手機市場轉向 AI 基礎設施。閱讀全文



日經：軟銀找輝達、鴻海 擬生產「日本製」AI 伺服器