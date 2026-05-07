鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美國總統川普週四 (7 日) 表示，將給予歐盟至 7 月 4 日的最後期限，要求歐盟履行先前與美國達成的貿易協議內容，否則美方將進一步提高對歐盟商品的關稅。
川普上週才警告，若歐盟未能履行承諾，歐盟汽車將面臨高達 25% 的新關稅。不過，在與歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 通話後，川普態度出現大轉變。
川普形容這次通話是一次「非常愉快的通話」，但同時也批評歐洲議會至今仍未完成去年達成的貿易協議批准程序。
川普發文表示，美方一直耐心等待歐盟履行雙方在蘇格蘭坦伯利 (Turnberry) 達成的歷史性貿易協議，並強調歐盟曾承諾依照協議內容，將對美關稅降至零。
他指出：「我同意給她們時間直到美國建國 250 週年國慶日，否則，歐盟關稅將立即升至更高水準。」
不過，川普並未明確說明，未來若談判破裂，調升關稅是否將適用於所有歐盟商品，或僅限汽車產品。
川普同時透露，雙方在通話中也談及伊朗核問題，並重申伊朗不應擁有核武。
市場認為，川普最新表態顯示，美方可能正在淡化先前對歐盟汽車祭出更高關稅的強硬立場，並為歐洲議會保留數週額外時間完成協議。
根據雙方去年達成的初步框架，美國原計畫對多數歐盟進口商品課徵 15% 關稅。作為協議交換條件之一，歐盟也承諾向美國採購總值 7500 億美元的能源產品。
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