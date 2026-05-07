鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-07 16:40

美國原油期貨市場週三 (6 日) 在關鍵地緣政治消息發布前後出現異常活躍交易跡象，引發業內對資訊提前洩露及潛在內線操作的強烈關注。

這一現象被普遍視為自伊朗衝突爆發以來，多次類似可疑交易行為的延續。

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根據市場公開數據與多家美媒追蹤調查，在美東時間大約週三凌晨 4 時 50 分，《Axios》報導稱白宮認為美伊正接近達成一份「一頁備忘錄」來結束當前衝突，並為未來圍繞核協議的談判設定框架。

但就在上述報導發出前約一小時，期油市場已現明顯異動。根據《MarketWatch》數據，近月 WTI 原油期貨交易量在美東時間週三凌晨 4 時 10 分之前顯著放大，累計成交約 1.73 萬手，估值超過 17 億美元，之後在《Axios》報導發布後不久，交易量再次迅速攀升。

多位能源領域人士向《MarketWatch》表示，這種交易節奏與資訊發布時間高度重合，令人懷疑部分交易可能基於提前獲得的消息。

市場觀察機構 The Kobeissi Letter 分析指出，在《Axios》報導出來 70 分鐘前，價值約 9.2 億美元的原油空頭部位被建立。美東時間週三凌晨 3 時 40 分，在沒有任何重大新聞的情況下，市場建立近 1 萬張原油空頭合約，按名義價值計算約 9.2 億美元，對於凌晨 3 時 40 分這一時段而言屬於異常巨額交易。

在 70 分鐘後的 4 時 50 分，《Axios》報導稱美國與伊朗「接近」達成一份結束戰爭的「諒解備忘錄」，到了美東時間早上 7 點，油價已跌逾 12%，上述原油空頭部位浮盈約 1.25 億美元。

另有指控稱，在《Axios》報導登出前，已有神秘帳戶在芝商所 (CME) 建立原油空頭部位，隨著油價因這些消息暴跌，這些空頭部位獲利豐厚。

對於相關質疑，《Axios》報導記者否認外界關於其跟市場內部人士串通的指控。

此前，類似情況已引起監管機構關注。《彭博資訊》上月報導指出，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 正調查與川普 Truth Social 發文及媒體報導相關的異常交易行為。

一位 CFTC 發言人週三向《MarketWatch》表示，該機構不會對具體調查進行確認或否認。從市場慣例來看，凌晨時段通常交投清淡。

歐亞集團高級分析師 Gregory Brew 向《MarketWatch》指出，凌晨時段出現顯著放量並不常見，「這看起來是凌晨時段的高交易量，這很不尋常，當日交易表現「值得懷疑」。

科氏全球前總裁、能源交易專家 Ilia Bouchouev 也表達類似看法。他在寫給《MarketWatch》的電郵中表示，當天的交易行為雖較此前案例「稍微沒有那麼肆無忌憚」，但仍存在明顯問題，因為部分交易發生在倫敦市場已進入上午時段之後。

Bouchouev 還提到 4 月 7 一次事件說，當時異常交易甚至出現在倫敦正常活躍交易開始之前，「但違規操作的模式顯然仍在繼續」。

兩名長期參與能源交易的市場人士匿名向《MarketWatch》表示，這類行為足以削弱市場信任，但他們同時指出，要確認具體交易者身份以及是否涉及內幕資訊，實際操作中難度較大。

近期，圍繞原油期貨與預測市場的異常交易已逐漸進入美國政界視野。美國麻州參議員華倫週三在 X 上轉發《衛報》一篇報導寫道：「那只是運氣嗎？在我看來像是內線交易。」

《紐約郵報》披露的案例進一步加劇外界疑慮。4 月 7 日，就在川普宣布與伊朗達成臨時停火前，有交易員押注約 9.5 億美元做空油價，大約一週後，在伊朗宣布荷姆海峽將繼續對商業航運開放前 20 分鐘，又出現價值 7.6 億美元異常交易。