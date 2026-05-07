日本暗示不惜一切代價捍衛日元 並與美國保持每日溝通
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本財務省負責國際事務的副大臣三村淳周四 (7 日) 表示，日本對於匯率干預的頻率並沒有任何限制，並強調當局正與美國保持每日溝通，隨時準備應對投機引發的匯率波動。
三村指出，儘管國際貨幣基金 (IMF) 對自由浮動匯率制度有相關指引，但這並不會限制日本當局干預市場的頻率。
市場分析顯示，日本當局疑似在上周四投入了約 350 億美元 拋售美元以支撐日元。專家指出，官方刻意選擇在「黃金周」假期、市場交易清淡時出手，藉此放大干預效果，重擊持有大量日元空頭部位的投機客。儘管日元匯率一度回升至 155 兌 1 美元，但在周四上午已回落至 156.20 附近。
下周，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 預計訪問東京，並與日本首相高市早苗、財務大臣片山皋月及日銀總裁植田和男會面。市場正高度關注美國是否會加入聯合干預行動。然而，分析師認為美國可能將日元疲軟歸因於日本銀行 (BOJ) 升息節奏緩慢，而非純粹的投機行為。因此，貝森特此行可能會非正式地要求日銀在 6 月份採取升息行動。
日元持續走弱已成為日本的政策難題，顯著推升了原油與食品的進口成本。雖然市場將 158 視為當局的防線，但專家警告，若沒有更大幅度的貨幣政策轉向，單靠干預措施恐難以扭轉日元長期跌勢。
目前日銀內部已有委員對通膨壓力表示擔憂，並在會議紀錄中透露出支持及早升息的傾向。
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