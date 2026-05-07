鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-07 19:29

挪威央行周四 (7 日) 意外宣布將基準利率上調 25 個基點，由 4.00% 升至 4.25%。這是挪威自 2023 年以來首次升息，也是自中東衝突爆發以來，西歐國家首度調升借貸成本。

此次決策出乎市場預期，雖然市場定價已反映約 5 成的升息可能性，但媒體調查的 17 位經濟學家中，僅有 5 位準確預測到升息，多數專家原先預期將維持利率不變。

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挪威央行總裁巴舍 (Ida Wolden Bache) 在聲明中明確指出，「通膨率過高，且已連續多年高於目標水準」。自 2021 年初以來，挪威一直未能達成 2% 的通膨目標，目前核心通膨率仍超過 3%。

這項決定使挪威央行與澳洲央行一起，躋身已開發經濟體央行鷹派陣營。歐元區和英國的央行將等到 6 月才會採取行動，而鄰國瑞典央行則表示近期不會有任何變動。

挪威近期面臨斯堪地那維亞地區最低的失業率以及強勁的工資增長，這些因素支撐了物價的黏性。而中東儘管美伊之間達成臨時停火，但荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的航運受阻持續推高石油與大宗商品價格。在長期未能實現通膨目標的情況下，此次升息展現了央行將物價拉回 2% 目標的決心。

升息消息公布後，挪威克朗 (NOK) 應聲走強，兌歐元一度上漲 0.6%，匯率跌至 10.86 附近。分析師指出，若央行未能按市場隱含預期升息，克朗可能面臨走弱風險，進而加劇進口通膨。