鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 16:50

根據市調機構 Counterpoint 今 (6) 日公布今年首季的全球智慧手機銷量榜單，蘋果展現壓倒性統治力，iPhone 17 系列手機包攬前三名，其中標準版以 6% 全球市佔率居冠，Pro Max 與 Pro 分別位居二、三名，加上排名第六的 iPhone 16，蘋果在前十名榜單中共佔四席，其餘六個名額全由入門機佔據，包括五款三星 Galaxy A 系列與一款小米 Redmi A5，但 Android 中高階機種全面缺席前十。

數據顯示，今年首季全球智慧手機市場總收入約為 8002.68 億人民幣，蘋果以 48% 營收佔比穩居首位，獲利能力遠超同業。憑藉 iPhone 17 系列手機持續熱銷，蘋果有效穩固核心用戶群體，並成功應對晶片供應緊張與製造成本上升的雙重壓力。

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中國《雷科技》報導，今年首季，蘋果銷量逆勢上漲 5.2%，以 21% 市佔率首度拿下 Q1 全球第一寶座，關鍵則在於產品力與供應鏈優勢。

iPhone 17 標準版升級至 256GB 起、120Hz 螢幕且價格持平，成高性價比甜點機；供應鏈上則憑長約鎖定低價存儲晶片，精準控管生產比例，在記憶體漲價潮中不受制於成本壓力，資金周轉效率勝出。

Android 陣營則陷入啞鈴型困局，2000 至 4000 人民幣中階手機市場 Q1 銷量年減 12%。廠商受記憶體成本上漲夾擊，難平衡利潤與配置，多砍掉中階機種或明降暗減，形同拱手讓給蘋果。