鉅亨網編譯許家華 2026-05-05 08:10

周一 (4 日)，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西 (Andy Jassy) 公開為公司大舉投入人工智慧 (AI) 辯護，強調鉅額支出將在未來為投資人帶來回報，並形容 AI 是「一生中最重要的科技轉型」。

賈西在節目訪談中表示：「我們相信，AI 是我們這一生中最大的技術變革。它將重新塑造我們所知道的每一種客戶體驗，甚至創造出我們從未想像過的全新體驗。」他直言，市場不應對公司龐大的 AI 投資感到擔憂，反而應將其視為長期成長的關鍵基礎。

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今年 2 月，亞馬遜在公布第四季財報時宣布，2026 年資本支出計畫將高達 2000 億美元，主要用於 AI 基礎設施建設。消息一出曾引發市場疑慮，股價隨之下跌，不過約兩個月後已收復跌幅，並在 4 月初回升，且近期持續走高，周一再創歷史收盤新高。

市場爭論焦點在於，亞馬遜能否從如此龐大的投資中取得實質回報。部分分析人士指出，根據 FactSet 預估，公司 2026 年自由現金流可能轉為負值，顯示短期財務壓力仍在。

對此，賈西強調，投資規模正反映機會之大。他以旗下雲端業務 Amazon Web Services(AWS) 為例指出，AI 相關業務在過去三年已達到超過 150 億美元的年化收入規模，是 AWS 初期三年規模的 260 倍。市場預估 AWS 今年全年營收將達約 1660 億美元。

「當你面對這麼重大的產業轉變時，你就應該大舉下注，」賈西表示。他曾主導 AWS 發展，並於 2021 年接替 Jeff Bezos 出任執行長，對於雲端與基礎設施投資模式具備長期經驗。

針對外界關注的現金流壓力，賈西進一步解釋：「我們必須在能夠變現之前，先投入資本與現金。」他指出，資料中心與基礎設施建設往往需要提前數年投資，才能逐步轉化為營收來源。

不過，這些資產具有長期使用壽命，可在多年內持續創造回報。他表示：「當營收成長開始追上資本支出時，你最終會對營業利潤率、自由現金流以及投資報酬率感到滿意。我們在 AWS 第一波發展時已經經歷過這樣的過程，而這次規模將更大，未來帶來的營收與現金流也會更可觀。」