鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-07 05:41

市場樂觀押注美國與伊朗接近達成和平協議，加上 AI 熱潮持續延燒，帶動科技與半導體類股強勢噴發，美股標普與那斯達克指數週三 (6 日) 同步改寫歷史新高，美債殖利率急降，油價暴跌逾 7%。

美伊協議傳重大突破 標普那指續創新高 台積電ADR強升超6% (圖：REUTERS/TPG)

道瓊大漲約 600 點，正式擺脫修正區間 ，那斯達克指數勁揚 2%，標普 500 指數首次升破 7300 點，延續美股強勁多頭氣勢。

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Axios 報導指出，美國政府認為，美國與伊朗雙方已接近達成一份「一頁式」的諒解備忘錄 (MOU)。伊朗外交部證實，伊朗正在評估美國提出的解決方案。

消息曝光後，市場風險情緒迅速升溫，國際油價同步重挫，布蘭特原油一度跌破每桶 100 美元。

此外，美國總統川普週二突然暫停原定協助受困船隻通行荷姆茲海峽的計畫，也進一步強化市場對中東局勢降溫的期待。

AI 概念股持續成為推升美股創高的主要引擎。隨著企業財報陸續出爐，目前已有約 85% 的標普 500 成分股獲利優於市場預期，約 77% 公司營收優於分析師預估。

AMD (AMD-US) 與美超微 (SMCI-US) 日前公布優於市場預期的財測後，股價同步暴漲，進一步點燃 AI 基建與晶片族群漲勢。

另一方面，市場也持續關注美國就業數據。ADP 最新報告顯示，美國 4 月新增私營部門就業 10.9 萬人，投資人正等待週四公布的 Challenger 裁員數據，以進一步評估美國勞動市場狀況。

美股週三 (6 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 612.34 點，或 1.24%，報 49,910.59 點。

那斯達克指數上漲 512.82 點，或 2.03%，報 25,838.94 點。

S&P 500 指數上漲 105.90 點，或 1.46%，報 7,365.12 點。

費城半導體指數上漲 492.18 點，或 4.48%，報 11,472.76 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 255.93 點，或 1.54%，報 16,912.41 點。

標普 11 大板塊多數收紅，其中工業與資訊科技板塊領漲，能源與公用事業則逆勢走弱 。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭集體收紅。Meta (META-US) 上漲 1.31%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.17%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.47%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.53%。

台股 ADR 全面收紅。台積電 ADR (TSM-US) 勁揚 6.36%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.15%；聯電 ADR (UMC-US) 跳漲 8.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.53%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週三收高 1.16% 至每股 287.46 美元，寫下 2026 年首個歷史收盤新高，亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 也同步改寫歷史紀錄。

Arm (ARM-US) 週三飛漲 13.63% 至每股 237.30 美元，盤後漲超 3%。Arm 週三盤後公布創紀錄的 2026 會計年度第四季財報，單季營收寫下歷史新高，並連續第三年維持逾 20% 的營收成長。

AMD (AMD-US) 猛漲 18.61% 至每股 421.39 美元，主因公司週二盤後釋出強勁財測。AMD 預估第二季營收將達 112 億美元，上下浮動 3 億美元，明顯優於市場預期的 105.2 億美元。公司第一季營收與獲利也雙雙優於市場預期。

美超微 (SMCI-US) 噴漲 24.54% 至每股 34.66 美元。公司預估第四季每股盈餘介於 0.65 至 0.79 美元，高於市場預估的 0.55 美元。美超微第三季營收達 102.4 億美元，調整後每股盈餘 0.84 美元。

康寧公司 (GLW-US) 狂飆超 12% 至每股 181.57 美元，主因該公司宣布與輝達 (NVDA-US) 合作，將於北卡羅來納州與德州新建 3 座先進製造廠，以擴大光學元件產能。康寧表示，將把美國本土光學連接製造產能提高 10 倍，並將美國光纖產能擴大超過 50%。

麥當勞 (MCD-US) 收低 0.38% 至每股 284.10 美元，麥當勞將於週四公布第一季財報。市場預估，美國同店銷售將連續第四季成長，但市場也擔憂牛肉成本攀升、天候不佳，以及美伊衝突對消費支出的影響。

華爾街分析

資深市場分析師 Jared Blikre 指出，目前科技板塊仍是大型股與小型股中唯一持續創高的主要族群，科技相關 ETF 與半導體 ETF 近期也持續刷新高點。

美國銀行資產管理集團投資總監 Bill Northey 表示，若中東衝突明顯降溫甚至結束，且荷姆茲海峽恢復正常通行，先前受衝擊較深的東南亞與歐洲經濟體，有望避免進一步壓力升高，並為全球股市反彈提供有利條件。