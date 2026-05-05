鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-06 06:29

AI 伺服器製造大廠美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 週二 (5 日) 盤後公布最新財報獲利亮眼，同時給出絕佳的獲利展望，受惠人工智慧 (AI) 伺服器需求持續強勁，帶動股價盤後噴高超 17%。

美超微週二釋出樂觀的前景展望，預估第四財季 (截至 6 月 30 日) 營收將落在 110 億至 125 億美元之間，高於 LSEG 彙編分析師平均預估的 110.7 億美元。

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公司同時預估第四季調整後每股純益將介於 0.65 至 0.79 美元，也高於市場預期的 0.55 美元。

此外，美超微也下修全年財測，目前預估本財年營收將落在 389 億至 404 億美元，低於先前預估的 400 億美元。

此次財測顯示，在 AI 伺服器供應仍吃緊的情況下，市場需求依舊穩健，美超微週二收黑 0.32%，盤後股價急速狂升超 17%，但過去六個月，隨著競爭加劇及法律爭議質疑升高，該股累計下跌超過 33.79%。

2026 會計年度 Q3 財報關鍵數字 (截至 2026 年 3 月 31 日止)

營收約 102 億美元，前一季 (2026 財年第二季) 為 127 億美元，去年同期 (2025 財年第三季) 為 46 億美元。

毛利率為 9.9%，前一季為 6.3%，去年同期為 9.6%。

淨利為 4.83 億美元，前一季為 4.01 億美元，去年同期為 1.09 億美元。

稀釋後每股純益 (EPS) 為 0.72 美元，前一季為 0.60 美元，去年同期為 0.17 美元。

非 GAAP 毛利率為 10.1%，去年同期為 9.7%。

非 GAAP 稀釋後每股淨利為 0.84 美元，去年同期為 0.31 美元。

2026 財年第三季營運現金流出為 66 億美元，資本支出與投資為 9700 萬美元。

(圖：美超微官網)

隨著輝達新一代 AI 處理器陸續推出，美超微、戴爾科技 (DELL-US) 與慧與科技 (HPE-US) 等業者也積極投入資源搶攻訂單，美超微搭載輝達 AI GPU 的伺服器需求持續攀升。

根據財報，美超微第三財季調整後每股獲利為 0.84 美元，優於市場預估的 0.62 美元；營收達 102.4 億美元，雖低於分析師預期的 123.3 億美元，但仍較去年同期大增 123%。

美超微執行長梁見後補充：「部分客戶雲端部署所需的電力與網路基礎設施尚未完成，導致部分營收延後認列，但相關需求預計將在接下來幾季逐漸反映。」

財務長 David Weigand 指出，產業供應鏈瓶頸仍是挑戰之一，包括記憶體價格上漲，以及 GPU 與英特爾 (INTC-US) 處理器供應不足，都影響本季出貨與營收表現。

梁見後亦提到：「毛利率回升以及 DCBBS (資料中心建構組件解決方案) 業務快速成長，顯示公司營運依然強勁。」

美超微近期已在矽谷新增製造設施，梁見後稱，公司已具備絕佳條件，可滿足 AI 與企業垂直市場龐大的需求。公司今年 4 月也宣布，其位於灣區的第四座據點面積將超過 71.4 萬平方英尺，涵蓋製造、設計、測試與服務空間。

本次業績發布之際，Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 與 Meta Platforms (META-US) 等科技巨頭今年合計 AI 資本支出，預計將突破 7000 億美元。

合規與財務治理壓力

美國紐約南區檢察官辦公室 2026 年 3 月起訴多名人士，指控其非法將搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國。雖然起訴文件未直接點名美超微，但公司證實其中一名被告為美超微共同創辦人廖益賢 (Wally Liaw)。

梁見後週二表示，公司是相關人士精心策劃行動下的受害者，這些行為欺騙了聯邦當局與公司內部合規團隊。廖益賢目前已離開董事會，並與公司切割關係。公司已任命曾負責英特爾 (INTC-US) 出口許可業務的 DeAnna Luna 擔任代理法規遵循長。

財務長 Weigand 強調，公司目前不認為需要重編財報。梁見後也指出，多數客戶並未因此事件動搖，反而持續擴大與美超微合作。

除了法律問題外，美超微近年也深陷財報與內控制度爭議。公司 2024 年曾因未能如期提交年度財報，引發市場疑慮，當時安永會計師事務所 (EY) 更以公司治理與透明度問題為由辭任審計機構。