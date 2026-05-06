鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-07 03:00

AI 新創公司 Anthropic 執行長阿莫代伊與摩根大通董事長兼執行長戴蒙近日對談，深入探討 AI 熱潮、監管路徑與就業影響，兩人一致認為 AI 將從根本上改變工作方式，但大規模失業並非必然結局。

Anthropic CEO與摩根大通掌門人戴蒙對話：AI將重塑而非消滅就業(圖:shutterstock)

阿莫代伊先前曾預警，未來一至五年內 AI 恐衝擊五成初級白領工作，但在此次對談中，他援引經濟學的「杰文斯悖論」(Jevons Paradox) 修正觀點：效率提升往往刺激需求擴張而非收縮。

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他並以法律業為例指出，若 AI 將律師效率提升十倍，法律服務成本下降將吸引更多客戶，最終反而催生更多法律職缺。

戴蒙則以銀行業印證上述邏輯，摩根大通每年科技投入近 200 億美元，過去一年營運與後台職缺雖減少，但面向客戶的創收職位反增加 4%，該投行已啟動大規模內部調整職務計畫，為受 AI 影響員工提供新職位。

兩人也坦言轉型陣痛難以避免。阿莫代伊警告，AI 演進速度遠超以往技術變革，社會恐無足夠時間為受衝擊勞工提供緩衝；戴蒙則呼籲企業與政府提前合作，建立再培訓與過渡援助機制。