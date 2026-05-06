鉅亨網新聞中心 2026-05-06 15:20

美國總統川普於周一 (4 日) 在白宮的一場活動中，提及自己過往經營房地產與飯店業時的商業決策。他坦言，過去為了成本考量，曾頻繁採購中國製造的產品。

川普在面對媒體時表示：「我以前常買中國貨，因為我不得不買。基於價格及其他因素，以前經營酒店業的時候，我被迫常買中國貨。」此番言論隨即引發大眾與網路輿論的關注。

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部分評論指出，在商言商，追求利潤最大化是商業經營的核心。川普在擔任企業家期間，選擇性價比高的中國產品符合市場邏輯；儘管他在政壇上積極推動「製造業回流美國」並主張對全球加徵關稅，但其過去的行為反映出全球供應鏈中，中國製造在價格與產能上的競爭優勢。

目前，川普政府正透過關稅手段試圖改變美國對外貿的依賴，並喊出「讓製造業回到美國」的口號。然而，他此次對媒體的分享，也讓外界重新審視中國經濟發展及產品在國際市場的滲透力。

有專家分析認為，川普的這番話無意中承認了中國產品在市場競爭中的地位。即便是主張脫鉤政策的政治領袖，在其過往的商業實踐中，也難以完全避開具備價格優勢的中國產品。這反映出在全球貿易體系中，經濟規律往往與政治訴求存在複雜的交織關係。

相關言論發布後，引發網友熱議。有觀點認為，川普使用「被迫」一詞是為了緩解目前政治立場與過去商業行為之間的矛盾；亦有評論指出，這實質上反映了當時美國本土產品在特定領域缺乏價格競爭力的現實。