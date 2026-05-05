鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-06 07:20

美國總統川普週二 (5 日) 公告，應巴基斯坦及其他國家要求，加上美國對伊朗軍事行動中取得重大成果，美伊達成「最終協議」已有明顯進展，雙方已同意暫時停止「自由計畫」 (Project Freedom) 行動。

川普指出，對伊朗的海上封鎖全面有效的情況下，但涉及船隻通行荷姆茲海峽的「自由計畫」將短暫暫停，以觀察雙方是否能順利達成並簽署最終協議。

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自 2 月 28 日戰爭爆發以來，荷姆茲海峽幾乎陷入封鎖狀態，導致全球能源與商品市場受到衝擊。伊朗透過威脅部署水雷、飛彈、無人機與快艇，實際控制這條掌握全球約五分之一石油與天然氣運輸的重要航道。美方則透過封鎖伊朗港口與護航商船方式反制。

所謂「自由計畫」，是美方近期提出、協助受困於荷姆茲海峽船隻安全通行的行動方案。外界普遍視此舉為美伊局勢降溫的重要訊號之一。

週二稍早，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 在白宮表示，「自由計畫」屬於「防禦性任務」，強調美國不希望衝突再次升級。

盧比歐指出：「除非對方先開火，否則我們不會主動開火。」他並表示，美方已達成此次對伊朗軍事行動的核心目標，「史詩怒火行動 (Operation Epic Fury) 」目前已經結束。

美軍週一表示，已有兩艘美國商船成功通過荷姆茲海峽。航運公司馬士基 (Maersk) 也證實，美國籍貨輪 Alliance Fairfax 已在美軍護航下離開波斯灣。不過伊朗否認有任何船隻成功穿越海峽。

伊朗革命衛隊同日公布新版荷姆茲海峽控制區域地圖，並警告所有船隻必須遵循伊朗指定航道，否則將面臨「決定性回應」。

英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 週二通報，一艘貨輪在荷姆茲海峽遭到不明投射物攻擊，但詳細情況尚未公布。

美伊目前僅完成一輪面對面和平談判，後續協商進展有限。伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 表示，在巴基斯坦居中協調下，和平談判仍持續推進中。