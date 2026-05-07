鉅亨網新聞中心
超微半導體 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 週三 (6 日) 表示，代理式 AI (Agentic AI) 正快速推升全球 AI 採用速度，也帶動中央處理器 (CPU) 需求大幅升溫，成為 AMD 第一季財報強勁成長的核心動能。閱讀全文
美國與伊朗戰事進入關鍵轉折點。美國總統川普一方面表示，過去 24 小時內美伊展開「非常良好」對話，並稱雙方「很有可能」達成協議；另一方面也強硬警告，若伊朗拒絕接受條件，美方將展開「更高強度」轟炸行動，凸顯外交與軍事壓力同步升級。閱讀全文
多家外媒週三 (6 日) 報導，美國與伊朗和平談判傳出重大進展，多名消息人士透露，華府與德黑蘭正接近達成一份「14 點、一頁式備忘錄 (MOU)」，作為結束美伊戰爭的初步框架協議。伊朗隨後證實，正在審查美方最新提案，預計將很快透過巴基斯坦回覆立場。閱讀全文
日元周三 (6 日) 亞洲盤尾盤突然急升，短短 30 分鐘內大漲約 1.8%，兌美元一度升至 155.04 日元，創近 10 周新高，再度引發市場對日本政府可能進場干預匯市的揣測。雖然日元隨後吐回部分漲幅，紐約午盤報約 156.46 日元，但交易員普遍認為，這波急漲並非單純流動性因素，而更像是日本官方再度出手。閱讀全文
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