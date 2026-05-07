鉅亨網新聞中心 2026-05-07 08:00

今日操盤前瞻

Fed 官員古爾斯比、哈瑪克談話

日本央行 4 月會議記錄

澳洲 3 月貿易收支

德國 3 月工廠訂單

歐元區 3 月零售銷售

美國初領失業救濟金人數

財報：安謀 (ARM-US)、麥當勞 (MCD-US)

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AMD 市值飆破 6800 億美元 蘇姿丰：「代理式 AI」掀 CPU 狂潮

超微半導體 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 週三 (6 日) 表示，代理式 AI (Agentic AI) 正快速推升全球 AI 採用速度，也帶動中央處理器 (CPU) 需求大幅升溫，成為 AMD 第一季財報強勁成長的核心動能。閱讀全文



川普軟硬兼施：過去 24 小時美伊「談判良好」 但若伊朗拒絕條件 就「更猛烈轟炸」

美國與伊朗戰事進入關鍵轉折點。美國總統川普一方面表示，過去 24 小時內美伊展開「非常良好」對話，並稱雙方「很有可能」達成協議；另一方面也強硬警告，若伊朗拒絕接受條件，美方將展開「更高強度」轟炸行動，凸顯外交與軍事壓力同步升級。閱讀全文





伊朗審查美方最新提案 美伊 14 點「終戰備忘錄」曝光

多家外媒週三 (6 日) 報導，美國與伊朗和平談判傳出重大進展，多名消息人士透露，華府與德黑蘭正接近達成一份「14 點、一頁式備忘錄 (MOU)」，作為結束美伊戰爭的初步框架協議。伊朗隨後證實，正在審查美方最新提案，預計將很快透過巴基斯坦回覆立場。閱讀全文



日元急升至 10 周高點 市場再掀日本干預匯市揣測