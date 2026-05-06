鉅亨網編譯許家華 2026-05-06 09:00

美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 就延遲推出 Siri 人工智慧功能引發的股東訴訟達成和解，同意支付 2.5 億美元，為市場關注的 AI 產品時程爭議暫時畫下句點。

這起訴訟由股東 Peter Landsheft 於 2024 年在美國加州聯邦法院提出，主因是蘋果在當年全球開發者大會（WWDC）宣布一系列 Siri 人工智慧升級功能，並開始進行相關宣傳，表示將隨當年秋季推出的新款 iPhone 一同上線。然而，最終上市的 iPhone 並未搭載這些功能，引發投資人不滿，認為公司資訊揭露與產品進度不一致，對股東利益造成損害。

‌



爭議持續延燒至 2025 年，蘋果隨後表示，Siri 的 AI 重大升級將延後至 2026 年推出。公司高層近期進一步確認，相關功能預計將於下個月舉行的年度開發者大會正式亮相，市場預期將成為蘋果 AI 戰略的重要里程碑。

根據和解條款，蘋果並未承認任何不當行為，但同意支付 2.5 億美元以結束訴訟。該和解仍需法院批准方能生效。蘋果在聲明中指出，公司自 2024 年推出「Apple Intelligence」以來，已陸續發布多項 AI 功能，並強調此次和解是為了專注於持續推出創新產品與服務。

市場分析認為，此案凸顯大型科技公司在 AI 競賽中面臨的壓力與風險。隨著生成式 AI 快速發展，企業往往提前釋出產品藍圖以吸引市場關注，但若實際推出進度不如預期，可能引發投資人訴訟與信任危機。

近年來，包括微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等科技巨頭均加速布局 AI 生態，競爭日益激烈。蘋果則相對保守，但正透過整合硬體與軟體優勢，逐步推進其 AI 戰略。