豆包將推付費版！大摩：中國AI行業正邁向商業永續發展 野村也讚：對整體市場具重要意義

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 03:00

抖音母公司字節跳動旗下 AI 助手「豆包」擬推出付費訂閱服務，標準版連續訂閱月費為 68 元人民幣，這被摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 視為中國 AI 行業邁向商業永續發展的深具意義信號，也是為 AI 領域持續投入資金的重要一步。

豆包將推收費版本！大摩：陸AI行業正邁向商業可持續發展 野村按讚：對整體市場具重要意義(圖:shutterstock)

大摩指出，此舉顯示中國透過免費聊天機器人服務獲取新用戶及服務現有用戶的成本正不斷上升，邁出向部分用戶收費第一步，有助建立更長遠的變現路線圖。

‌



大摩預期，豆包收費計畫主要針對專業人士，而非目前超過 3 億用戶的大眾市場客群。

目前，阿里巴巴千問、騰訊元寶和百度文心一言等 AI 應用仍維持免費，豆包定價略高於全球同業。

野村證券認為，字節此舉對 AI 聊天機器人競爭格局屬積極發展，隨著豆包用戶基礎及使用時長急速成長，免費模式帶來的成本壓力日益沉重，促使字節推出訂閱計畫。

豆包在面向中國消費者的 AI 聊天市場保持絕對領先，截至 2026 年 3 月每日活躍用戶 (DAU) 達 1.33 億，遠超過最接近的千問(2900 萬)。

不同於美國同行，中國 AI 聊天機器人至今未採收費模式，而是免費提供無限量服務。