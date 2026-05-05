豆包將推付費版！大摩：中國AI行業正邁向商業永續發展 野村也讚：對整體市場具重要意義
鉅亨網編譯陳韋廷
抖音母公司字節跳動旗下 AI 助手「豆包」擬推出付費訂閱服務，標準版連續訂閱月費為 68 元人民幣，這被摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 視為中國 AI 行業邁向商業永續發展的深具意義信號，也是為 AI 領域持續投入資金的重要一步。
大摩指出，此舉顯示中國透過免費聊天機器人服務獲取新用戶及服務現有用戶的成本正不斷上升，邁出向部分用戶收費第一步，有助建立更長遠的變現路線圖。
大摩預期，豆包收費計畫主要針對專業人士，而非目前超過 3 億用戶的大眾市場客群。
目前，阿里巴巴千問、騰訊元寶和百度文心一言等 AI 應用仍維持免費，豆包定價略高於全球同業。
野村證券認為，字節此舉對 AI 聊天機器人競爭格局屬積極發展，隨著豆包用戶基礎及使用時長急速成長，免費模式帶來的成本壓力日益沉重，促使字節推出訂閱計畫。
豆包在面向中國消費者的 AI 聊天市場保持絕對領先，截至 2026 年 3 月每日活躍用戶 (DAU) 達 1.33 億，遠超過最接近的千問(2900 萬)。
不同於美國同行，中國 AI 聊天機器人至今未採收費模式，而是免費提供無限量服務。
野村指出，豆包成為首個推出付費訂閱的中國主流 AI 聊天機器人，對整個市場有重要意義，雖然阿里、DeepSeek 及騰訊是否跟進收費仍有不確定性，但預期整個市場最終將過渡至訂閱模式。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 驅動因素轉變！大摩看多黃金：年底金價上看5200美元 Fed今年至少降息一次
- 債台高築也要拚AI！谷歌、Meta等科技公司狂發債 大摩：信貸市場若關門 超級週期即刻終結
- 豆包將推出付費版！AI專家：算力和Token消耗成本高 底氣是市佔率夠大
- 不止是短影音平台！TikTok全球月活用戶破20億 專家：內容與電商邊界徹底消失
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇