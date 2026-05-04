台泥評估子公司TCC Dutch於歐洲IPO 看好AI、電力基建需求

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-04 17:37

台泥 (1101-TW) 今 (4) 日公告，為加速集團轉型為永續基礎建設的全球性企業，評估旗下荷蘭子公司 TCC Dutch 進行資本市場募資包括上市、私募等計畫，目前以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹四大歐洲金融重鎮為主要評估地點。

台泥董事長張安平親自宣布歐洲上市計畫。(圖：台泥提供)

TCC Dutch 旗下涵蓋水泥及能源產業，包括位於土耳其、葡萄牙及非洲之營運，以及新能源平台 NHOA Energy 與 Atlante。為支持 TCC Dutch 的持續發展，強化其策略重點並提升財務彈性，台泥擬評估其於適當之海外證券交易所辦理首次公開發行 (IPO)、私募或其他資本市場募資方式的可行性。

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台泥董事長張安平今日親自宣布歐洲上市計畫，他表示，AI 與電氣化加速，基礎設施需求只會增加，歐洲上市計畫不只是為了資金，而是「為了時間」，氣候、能源、轉型都是長期問題，短期思維解不了長期挑戰，當 2050 淨零與 CBAM 成為現實，水泥已經不是過去的水泥，正在變成一個整合低碳、耐久與能源的系統，必須透過材料創新加上能源布局「兩件事加在一起才是未來」。

台泥總經理程耀輝說明，以台泥目前營收結構來看，分布在三大區域，台灣占 36%、亞洲其他地區占 20%、歐洲占 44%；歐洲營收已達 19 億歐元，為集團最大單一區域市場；此外，歐洲市場同時集結四項結構性驅動力。

首先是低碳建材需求結構性成長，程耀輝表示，歐洲整體 GDP 年成長率約為 1.5%，但建築與低碳水泥需求，卻可達接近 4%。未來 3 年，建築產值預期維持 3-5% 的成長，未來 10 年，英國與法國合計超過一兆歐元等值的建設及老房翻新投資，將持續推動低碳水泥需求。

再來是歐洲碳價機制成熟，程耀輝表示，目前歐洲碳價每噸 75 歐元，市場預期 2030 年將上看每噸 142 歐元；第三是電動化轉型缺口龐大，歐洲設定 2030 年達 3,000 萬輛電動車與 300 萬充電點，但截至 2025 年底僅達 830 萬輛與 110 萬。

最後是電力市場交易自由化，歐洲 2025 年電總交易量約為 10,247 太瓦時 (TWh)，約占全球年度發電量的三分之一，整體交易規模已超過 9,000 億歐元。此外，2025 年 EMEA 地區 (歐洲、中東及非) 的工商業儲能 (C&I) 裝置容量仍低於 5 GWh，但預計至 2030 年，將成長至超過 30 GWh。

程耀輝表示，台泥在土耳其水泥產能 2400 萬噸，市占率 16%，產能利用率 80%，還有能力協助鄰近中亞及東歐國家未來重建的需求。在葡萄牙，水泥產能 1120 萬噸，市佔率 52%，產能利用率 50%，對未來法國和英國的低碳水泥需求，更有成長的機會。