鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-02 20:55

台泥 (1101-TW)80 週年活動今 (2) 日登場，發布一系列新產品，包括全球強度最強達萬磅的旗艦型地坪產品「台泥極平 80 自平泥」，瞄準半導體擴廠潮與 AI 算力中心建置高峰下，科技廠辦對高規格地坪的迫切需求。

台泥發表全球強度最強達萬磅的旗艦型地坪產品「台泥極平80自平泥」。(圖：台泥提供)

台泥說明，自平泥在台灣不是新產品，但「台泥極平 80 自平泥」強度比同業強 3 倍的，具備與台北 101 同等級的 10,000 PSI 鋼骨級強度，僅需 3 至 5mm 的極薄厚度即可完美承受重型機具高頻輾壓，徹底解決過去自平泥地坪在重型機具輾壓下容易斷裂、進而波及昂貴精密設備的痛點。

‌



在台灣半導體擴廠潮與 AI 算力中心建置高峰之際，台泥極平 80 的推出精準瞄準此一產業時機，鎖定高端科技客戶，客戶不需依賴昂貴特殊原料，只要使用台泥這款高端自平泥，便能達成過去只有頂級建材才能提供的結構強度，同時兼顧減碳目標與成本可控性。

此外，台泥土耳其子公司 OYAK Cement 將運用 3D 列印技術興建 21 棟具低碳足跡、光電與用水自給自足的「智慧綠色」住宅，協助當地震後重建與社會生活的數位轉型。此一計畫也運用接近 100% 的營建廢棄物再生材料，也獲選為 COP31 氣候峰會綠色重點項目之一。