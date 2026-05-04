原物料價漲爆提前拉貨潮 4月製造業PMI創4年半來最快擴張

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-04 19:48

中華經濟研究院今 (4) 日公布 4 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，較上月回升 4.9 個百分點至 60.3%，不僅連續 7 個月擴張，更創下 2021 年 9 月以來最快擴張速度。

4月製造業PMI創2021年9月以來最快擴張速度。(圖：中經院提供)

中經院指出，中東地緣衝突使塑化產品交期和報價攀升，帶動製造業提前拉貨，再加上 AI、半導體和電子零組件調整產能配置並持續漲價，使 PMI 衝上 2021 年 9 月以來新高。

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由於國際油價帶動燃料、電力、海運、陸運等成本上揚，使國際鋼鐵、塑膠及紙漿等報價攀升，鑑於過去二年原物料市場低迷，下游通路庫存相對低，面對漲價和交期不確定性攀升，部分客戶出現提早下單以及拉高庫存水位狀況，中經院調查，4 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單、人力僱用持續擴張，生產轉為擴張，供應商交貨時間上升，存貨持續擴張。

而六大產業 PMI 全數擴張，各產業依擴張速度排序為電子暨光學產業 (67.5%)、化學暨生技醫療產業 (61.0%)、基礎原物料產業 (57.9%)、交通工具產業 (57.5%)、電力暨機械設備產業 (57.3%) 和食品暨紡織產業 (55.8%)。