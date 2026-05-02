〈台泥80週年〉董座張安平揭示下一個80年行動主軸 從建設城市延伸至築夢文明
鉅亨網記者彭昱文 台北
台泥 (1101-TW) 今 (2) 日於台北華山文化創意產業園區舉辦 80 週年「築夢文明 Shaping the Future Civilization」慶典，董事長張安平也揭示下一個八十年的行動主軸，把「建設城市」的歷史使命，向前延伸為「築夢文明」的下一段路。
張安平致詞時表示，文明永遠需要基礎，包括橋樑、道路、城市、乾淨穩定的能源、處理廢棄物，需要讓人類可以安身立命的土地，而台泥所做的，正是守護這個基礎，不只是建設城市，更是守望文明的明天。
張安平也率台泥跨水泥及綠能事業體的全球經營團隊，與來自歐亞非橫跨水泥、環保、儲能、航運、電力等 11 個產業的員工代表登台，具體展示集團自 2017 年啟動全面低碳轉型、從一家台灣水泥企業蛻變為跨足歐亞非的全球綠色集團。
今日活動包括富邦集團董事長蔡明忠、台新新光金控董事長吳東亮、宏碁集團創辦人施振榮、三三會理事長林伯豐、台泥歷任董監事，以及土耳其、加拿大、英國等駐台使節共三百位貴賓與會見證。
台泥也在活動中也首度公開「AI 礦山無人礦山車」系統，將數位孿生與自動化控制深度整合進採礦流程，兼具「低碳、智能與經營效益」，已經在台泥花蓮和平廠、大陸廣東英德廠及江蘇句容廠成熟運轉，將陸續延伸至台泥歐洲、非洲水泥事業據點，也宣告台泥於工業 4.0 領域的領先實力已進入全球複製階段。
回顧台泥 80 年歷史，1946 年 5 月 1 日於二次戰後復興使命中成立，承擔重建之責；1978 年，台灣第一條高速公路國道一號通車，水泥由台泥獨家供應；2004 年台北 101 落成成為當時全球最高建築，台泥為當時的 101 客製研發了耐震的 10,000psi 的混凝土，見證台灣站上世界舞台。
2024 年台泥歐洲子公司 CIMPOR 於非洲喀麥隆啟用全球首座「無旋窯創新製程」水泥廠，以鍛燒黏土技術取代傳統高碳排原料，改寫傳統水泥業以煤煙為動力的製程，啟動新的低碳革命；同年，台泥正式更名為 TCC Group Holdings，已經走出台灣的台泥，目前有 58 種不同國籍的員工。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台泥儲能攜手VOLVO 花蓮新充電站導入EnergyArk儲能系統
- 台泥儲能事業告捷奪法國零售商訂單 EnergyArk取得歐盟專利
- 〈台泥80週年〉發表萬磅旗艦型地坪新品 鎖定科技廠辦高規格需求
- 〈台泥80週年〉張安平首談辜仲諒加碼持股「可能特別相信公司理念」 接班人最終由股東決定
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇