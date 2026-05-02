〈台泥80週年〉董座張安平揭示下一個80年行動主軸 從建設城市延伸至築夢文明

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-02 20:54

台泥 (1101-TW) 今 (2) 日於台北華山文化創意產業園區舉辦 80 週年「築夢文明 Shaping the Future Civilization」慶典，董事長張安平也揭示下一個八十年的行動主軸，把「建設城市」的歷史使命，向前延伸為「築夢文明」的下一段路。

台泥董事長張安平率集團跨水泥及綠能事業體的全球經營團隊亮相台泥80週年特展。(圖：台泥提供)

張安平致詞時表示，文明永遠需要基礎，包括橋樑、道路、城市、乾淨穩定的能源、處理廢棄物，需要讓人類可以安身立命的土地，而台泥所做的，正是守護這個基礎，不只是建設城市，更是守望文明的明天。

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張安平也率台泥跨水泥及綠能事業體的全球經營團隊，與來自歐亞非橫跨水泥、環保、儲能、航運、電力等 11 個產業的員工代表登台，具體展示集團自 2017 年啟動全面低碳轉型、從一家台灣水泥企業蛻變為跨足歐亞非的全球綠色集團。

今日活動包括富邦集團董事長蔡明忠、台新新光金控董事長吳東亮、宏碁集團創辦人施振榮、三三會理事長林伯豐、台泥歷任董監事，以及土耳其、加拿大、英國等駐台使節共三百位貴賓與會見證。

台泥也在活動中也首度公開「AI 礦山無人礦山車」系統，將數位孿生與自動化控制深度整合進採礦流程，兼具「低碳、智能與經營效益」，已經在台泥花蓮和平廠、大陸廣東英德廠及江蘇句容廠成熟運轉，將陸續延伸至台泥歐洲、非洲水泥事業據點，也宣告台泥於工業 4.0 領域的領先實力已進入全球複製階段。

回顧台泥 80 年歷史，1946 年 5 月 1 日於二次戰後復興使命中成立，承擔重建之責；1978 年，台灣第一條高速公路國道一號通車，水泥由台泥獨家供應；2004 年台北 101 落成成為當時全球最高建築，台泥為當時的 101 客製研發了耐震的 10,000psi 的混凝土，見證台灣站上世界舞台。