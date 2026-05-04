鉅亨投資雷達》四萬點只是起點？AI需求擴張撐起台股長線行情
鉅亨買基金
台股一路走高後，投資人最常問的一句話是：「現在是不是該獲利了結？」如果只看指數漲幅，這個問題確實合理；但如果把出口、企業獲利與 AI 算力需求放在一起看，答案可能沒那麼簡單。這波行情背後，不只是資金追逐題材，而是有越來越多硬數據開始互相呼應。那麼到底是哪些數據正在讓台股往樂觀情境靠攏？
1. 三種情境比較，樂觀情境機率正在升高
根據鉅亨買基金內部模型預估，2026 年台灣實質經濟成長率在基本情境下約為 7.5%，台股加權指數企業盈餘成長約 22%。這個情境假設出口從年初高點逐步正常化，但全年仍維持雙位數成長，AI 相關投資也保持強勁。不過，從目前出口、訂單與雲端大廠資本支出來看，我們認為實際結果有機會比基本情境更好。在樂觀情境下，2026年台灣經濟成長率有機會達8.6%，台股企業獲利成長則可能上看25%至30%。
這次台灣經濟成長的關鍵，不是內需全面過熱，而是 AI 相關出口在短時間內大幅放大。台灣在全球 AI 供應鏈中扮演關鍵角色，從先進製程、AI 伺服器、散熱、電源到高速傳輸零組件，都站在這波需求擴張的核心位置。當全球最旺盛的需求正好落在台股權值股的主力產品上，企業獲利自然有機會高於整體經濟平均表現。
2. 淨出口撐起成長，AI 需求是關鍵引擎
很多人會問：「經濟成長 7% 真的做得到嗎？」其實答案就藏在最近這幾季的 GDP 結構裡。從 2025 下半年開始「淨出口」貢獻一路放大，到 2025 年第四季更是衝出歷史新高，單季經濟成長率近 12%。這代表什麼？代表台灣的經濟動能幾乎是被出口一把推起來的，而推動出口的主力就是 AI 伺服器、半導體、以及高階電子零組件。更值得注意的是，這樣的出口爆發不是一次性現象。2026年第一季出口年增率累計達 51.1%、3月單月更衝到 61.8%，製造業採購經理人指數也連續六個月站在擴張區間。換句話說，這波動能不是煙火，而是訂單真的在進來、貨櫃真的在出港。這也是為什麼我們對 2026 年的基本情境有信心，甚至認為樂觀情境的條件正在一步步成形。
3. 台股最大風險是 AI 需求降溫，但現況卻是不夠用
要判斷台股 AI 行情還能不能延續，關鍵不只是看股價漲了多少，而是要看全球 AI 需求是否仍在擴張。從目前數據來看，答案仍偏正面。高階 GPU 租金就是一個重要訊號。一般來說，晶片產品在推出初期價格較高，之後會隨著供給增加、折舊攤提與新世代產品推出而逐步下滑。但今年以來H100和H200高階晶片租金同步回升，代表AI算力需求不但沒有明顯降溫，反而強到抵銷原本應有的價格下修壓力。企業端需求也在快速放大。以 Uber 為例，今年才過了四個月，全年度 AI 預算就已經用盡。管理層提到，工程師使用 Claude Code、Cursor 等 AI 編碼工具的量，在短時間內明顯增加，每位工程師的 API 使用量也大幅上升。這代表 AI 已進入日常工作流程，企業端推論需求可能比原先預期更快成長。對台灣來說，這是一個關鍵訊號。只要高階算力仍供不應求，雲端業者就有動機維持AI基礎建設投資，進而支撐 AI 伺服器、散熱、電源、PCB 與高速傳輸等供應鏈的訂單能見度。
鉅亨投資策略
基本面仍有支撐，台股行情不宜過早下車
台股目前仍處於 AI 超級週期的受惠階段，出口、訂單與企業獲利三項硬數據同步轉強，基本面比市場想像更扎實。對於已持有台股部位的投資人，與其因短線漲多而急著全面停利，不如持續觀察 AI 訂單、出口動能與企業獲利是否延續強勢；若數據持續向樂觀情境靠攏，台股將延續中長期行情。對於想參與台股成長機會、但不想自己選股與抓進場時點的投資人，可透過「強勢王台股明星隊」一次配置四檔精選台股基金，分散掌握台股企業獲利成長動能。
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