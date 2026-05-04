鉅亨網新聞中心 2026-05-04 11:15

德國總理梅爾茨因伊朗戰爭問題和美國總統川普出現口角，讓川普宣布將裁撤駐德美軍 5000 人，引起全球關注。梅爾茨在周日 (3 日) 播出的公開採訪中表示，他不會放棄與川普合作，而且美國撤軍的討論過去已持續相當長一段時間，並不是新鮮事。

川普怒撤駐德美軍 德總理淡定回應：不是新鮮事。(圖:shutterstock)

梅爾茨接受「德國第一公共電視台」（ARD) 訪問時，談及他與川普的關係時表示：「我相信良好的夥伴關係包括尊重不同意見。我是這麼做，我認為他也是，只是目前可能稍微少了一點。」

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撤軍成了報復工具

美歐之間原本牢不可破的「跨大西洋關係」，為何會走到這一步？這場撤軍海嘯背後，隱藏著國際權力格局的巨大板塊變動。

這場外交風暴的引信，是雙方領袖在伊朗戰事上的公開叫陣。德國總理梅爾茨在 4 月底毫不留情地批評，美國在完全沒有制定戰略的情況下就對伊朗發起軍事行動，結果現在進退兩難，甚至在國際社會面前被伊朗「羞辱」。

川普隔天立刻憤怒反擊，直指梅爾茨根本不知道自己在說什麼，並隨即祭出他最擅長的威脅手段：削減駐德美軍。

令人意外的是，川普這回不只是嘴上說說。5 月初，美國正式宣佈將從德國撤出約 5,000 名軍事人員，川普表示，最終削減的規模將遠遠超過這個數字，甚至要擴大到整個歐洲。

這種緊跟在爭吵後的決定，帶有極其濃厚的「處罰」意味。在白宮眼裡，歐洲盟友在伊朗戰場上的支援力度遠遠不夠，撤軍就是對這種「不聽話」行為的直接報復。

共和黨自家大佬也看不下去

川普這種拿外交與國防當懲罰的作法，在美國國內也激起了千層浪，最罕見的是連共和黨自家人都看不下去。美國參眾兩院的軍事委員會主席，這兩位共和黨的重量級人物羅傑 · 威克與邁克 · 羅傑斯，竟然罕見地發表聯合聲明與總統唱反調。

他們在聲明中強調，德國其實已經回應了美國的呼籲，大幅增加了國防支出，並為美軍提供了必要的支持。

這群建制派共和黨人擔心，如果輕率地從歐洲最重要的軍事陣地撤軍，不僅會破壞北約數十年來的防禦體系，更會讓美國在應對俄羅斯等威脅時失去戰略深度。然而，川普似乎並不在乎國會的反對，他堅持認為美國不該再當歐洲的「免費保鏢」。

伊朗問題只是導火線 深層矛盾是「被拋棄感」

美歐關係之所以會如此脆弱，是因為雙方的安全戰略早已南轅北轍。對於川普而言，美國的戰略重心正在移轉，他不再把歐洲視為最優先方向，甚至不再視俄羅斯為首要威脅。

美國現在更想把資源投入到所謂的「印太地區」，因此在去年就已經開始削減駐羅馬尼亞的兵力。

更深層的矛盾在於，美國現在難以獨立承擔全球霸權的高昂成本，因此試圖透過「壓榨盟友」來維持地位。無論是強迫北約成員國提升國防經費，還是在伊朗問題上施加極限壓力，本質上都是想讓盟友成為維護「美國優先」的工具與提款機。

這種轉變讓歐洲國家感到強烈的「被拋棄感」，曾經的戰略保護傘，如今成了威脅與索取的籌碼。

歐洲盟友驚覺「靠人不如靠己」

面對美軍隨時可能打包走人的局勢，歐洲各國領導人紛紛陷入集體焦慮。波蘭總理圖斯克就直言，現在跨大西洋共同體面臨的最大威脅不是外敵，而是聯盟內部的崩解。北約內部也正緊急與美方溝通，希望弄清楚這場「撤軍海嘯」到底會衝到什麼地步。

但焦慮之餘，歐洲也開始出現「覺醒」的聲音。德國國防部長皮斯托里烏斯就公開表示，美國撤軍雖然令人遺憾，但這也是可以預見的。他主張北約必須變得更加「歐洲化」，由歐洲人自己為自己的安全承擔更多責任。

這不只是說說而已，德國國防部已經發布了建軍以來首份正式的軍事戰略，目標是要建設成歐洲最強大的常規軍隊。

北約神話正在瓦解

德國前副總理兼外長菲舍爾甚至給出了更悲觀的評價。他認為北約其實已經開始「解體」，美國長期保護歐洲的舊格局已經宣告終結，那個窗口已經關閉。德國這次主動追求軍事領導地位，正是對美國可靠性下降的一種長期風險對沖。

這次因為伊朗問題引發的撤軍風波，並非一場單純的外交口角戰，而是一場跨大西洋聯盟的深層震盪。這象徵著二戰以來，由美國主導歐洲安全的時代可能正步入尾聲。