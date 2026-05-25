鉅亨網新聞中心 2026-05-25 16:00

最新數據顯示，美國海關與邊境保護局（CBP）5 月前 20 天已提取約 170 億美元，遠高於 4 月全月的 30 億美元。若此趨勢延續，5 月關稅退款金額恐超過 4 月 221.2 億美元的關稅收入。龐大退款支出使 CBP 躍升為當月聯邦最大支出機構之一，規模直逼醫療保險處方藥計畫，對美國財政帶來不小壓力。

財政破大洞！美國5月關稅將「退的比收的還多」。(圖:shutterstock)

這波退稅潮源於，最高法院判定，先前依據 1977 年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所徵收的關稅屬於非法，政府必須依法退還相關企業。為此，美方於 4 月 20 日正式上線了「CAPE」線上退稅系統，允許進口商提交退稅聲明。

‌



儘管美國總統川普對這項裁決感到極度不滿，並在白宮活動中痛批該判決「糟糕透頂」，但他也不得不面對現實，無奈表示政府可能必須退還高達 1,490 億美元的資金。

而根據海關與邊境保護局官員在法庭文件中的最新估計，若加上利息，最終符合退款資格的關稅總額甚至可能高達 1,660 億美元。

面對這筆意外的巨額退款，美國企業界的反應正從起初的抱怨，轉為樂觀。

玩具製造商 Basic Fun 原本對退稅的緩慢進度感到不滿，但其執行長隨後改口稱退稅流程運作良好，並預期能在 90 天內拿回全額款項。

與此同時，零售巨頭沃爾瑪等大型企業也已開始規劃這筆資金的用途，並明確表示將優先用於為消費者降價。

然而，這筆巨款的流向也引發了新的法律糾紛。由於許多進口關稅在過去已轉嫁給了消費者，美國消費者目前已針對聯邦快遞（FedEx）、好市多（Costco）和聯合包裹（UPS）等企業提起至少 17 起訴訟，甚至連電商龍頭亞馬遜也被提起集體訴訟，指控其非法占有應屬於客戶的數億美元關稅退款。

對白宮而言，這場巨大的退稅風暴，無疑讓原本就已債台高築的美國財政「雪上加霜」。

根據財政部數據，美國 2026 財年至今的赤字已累積達 9,540 億美元，而公眾持有的聯邦債務總額更已突破 31.27 兆美元，這使得美國非戰爭時期的債務與 GDP 之比攀升至 100.2%，創下二戰結束近 80 年來的歷史紀錄。