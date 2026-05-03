鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-03 15:20

伊朗貿易促進組織 (TPO) 副主任 Seyyed Mohammad-Sadegh Ghannadzadeh 周日 (3 日) 說，伊朗正在研究超過 8 條貿易替代通道或路線，繞過南部海上威脅。

他還強調，伊朗在「戰後」全球貿易結構中的地位將會提升，並致力於推動與歐亞經濟聯盟 (EAEU) 等區域組織的自由貿易協定。

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伊朗周六 (2 日) 披露日前經由巴基斯坦向美國轉交的最新談判方案內容，總計 14 點提議，聚焦「結束戰爭」，主要內容包括確保不再發生軍事侵略、美軍從伊朗週邊地區撤出、解除海上封鎖、解凍伊朗被凍結資產、支付賠償、取消制裁、在所有戰線 (包括黎巴嫩) 實現和平、建立荷姆茲海峽新的管理機制等。

美國總統川普在當地時間周六表示，很快就會審查伊朗剛提交的解決衝突方案，但對其可接受性表示懷疑，「難以想像該方案能被接受」。

另據伊朗新聞電視台周六報導，伊朗伊斯蘭議會副議長 Ali Nikzad 表示，將批准一項「荷姆茲海峽管理法」。