伊朗戰事重創美軍與財政體系？彈藥消耗激增＋國債突破GDP

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 12:22

美國對伊朗發動軍事行動以來，戰局發展遠超預期，不僅暴露出美軍體系的重大缺陷，更在財政上引發連鎖衝擊。從前線設施受損、彈藥庫存告急，到國債規模 80 年來首度突破 GDP，這場戰爭正全面考驗美國的軍事與金融霸權。

伊朗戰事重創美軍與財政體系。(圖：Shutterstock)

分析人士指出，川普政府執政以來，一貫奉行「低成本維護霸權」的戰略邏輯，力求以最小投入換取最大霸權收益。然而，伊朗戰事的走向徹底打破了美國速戰速決的如意算盤。

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伊朗憑藉非對稱作戰能力、本土防禦韌性與區域聯動反制，成功使美國陷入「高消耗、低收益、強反噬」的戰略泥淖。

根據《CNN》報導，自對伊軍事行動展開以來，伊朗已對美國分布於中東地區 8 個國家的至少 16 處軍事設施發動打擊，其中部分設施實際上已陷入癱瘓。

衛星影像顯示，伊朗的主要打擊目標集中於先進雷達系統、通訊設備及各型飛機。美方官員坦承，伊朗選定這些設施作為「最划算的攻擊目標」，原因在於「雷達系統不僅是中東戰區造價最高的設備，也是美軍最為稀缺的資源」。

《紐約時報》則指出，此次伊朗戰事充分暴露了美國軍事體系的結構性弱點，美軍未能快速適應新的戰場形勢與作戰模式，美國國防工業也無力在短期內大量補充關鍵彈藥。據美媒披露，若要全面恢復彈藥庫存，可能需要長達 6 年時間。

目前已知的彈藥消耗數字觸目驚心：

增程型聯合防區外發射空地導彈（JASSM-ER）：戰前庫存 4,400 枚，已消耗逾 1,100 枚，單枚造價超過 250 萬美元。

戰斧巡弋導彈：戰前庫存 3,100 枚，已消耗逾 1,000 枚，單枚造價同樣在 250 萬美元以上。

薩德（THAAD）反導系統攔截彈：消耗量達 190 至 290 枚之間，單枚造價近 1,550 萬美元，而總庫存僅約 360 枚。

哈佛大學甘迺迪學院公共政策專家比爾姆斯警告，受損設施的修復與重建、彈藥庫存的重新補充，將持續推高戰爭成本。

此外，逾 5 萬名駐紮中東的美軍士兵長期暴露於有毒物質與各類環境危害之下，未來政府須支付終身傷殘撫卹，這筆龐大開支將進一步加重納稅人負擔。

他估算，伊朗戰事的總成本可能高達 1 兆美元。

財政面的衝擊同樣不容小覷。4 月 30 日公布的數據顯示，截至 2026 年 3 月 31 日，美國國債已達 31.27 兆美元，而同期名義 GDP 為 31.22 兆美元，債務佔 GDP 比率升至 100.2%，是自 1946 年二戰結束以來，美國國債規模首度超越 GDP。

《華爾街日報》指出，目前美國聯邦政府每進帳 1 美元，便需花掉 1.33 美元；每支出 7 美元，就有 1 美元用於支付利息。