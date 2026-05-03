鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-04 05:30

伊朗週日 (3 日) 表示，已收到美國對其最新和平提案的回應，雙方停火後的談判進展再度引發關注。據伊朗國營相關媒體報導，該回應透過巴基斯坦轉交，目前正由德黑蘭當局審查中。

報導指出，伊朗提出的 14 點提案，要求美國撤離伊朗邊境附近軍力、解除對伊朗港口的海上封鎖，並全面停止敵對行動，包括以色列在黎巴嫩的軍事行動，同時希望雙方能在 30 天內達成最終協議。

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伊朗亦強調，應以「結束戰爭」為目標，而非延長現有停火安排。

伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmail Baghaei) 稱，現階段並未進行核談判，強調伊朗提出的結束戰爭提案並未涉及核問題。他同時否認伊朗曾承諾在荷姆茲海峽進行掃雷，直指相關說法為媒體捏造，並重申伊朗不會在最後通牒或被強加期限的情況下進行談判。

美方尚未正式證實已回覆該提案，但美國總統川普先前已表示，相關提案「難以接受」，並直言伊朗尚未為過去行為付出足夠代價。

他同時透露，已掌握協議大致內容，正等待完整文本。

在軍事立場上，川普並未排除重啟對伊朗打擊的可能性，稱若伊朗「出現不當行為」，美方仍可能採取行動，但目前仍持觀望態度。他亦強調，美國「不會撤離」，希望透過當前行動徹底解決問題，避免未來再度爆發衝突。

此次提案為伊朗回應美方先前提出的 9 點提案，美國原建議為期兩個月的停火。儘管停火自 4 月 8 日生效，美伊之間的緊張關係仍未完全降溫。伊朗此前已對美國與以色列的攻擊作出反制，大幅限制荷姆茲海峽的航運，對全球能源供應構成壓力。

另一方面，川普政府也面臨國內政治壓力。部分共和黨議員對戰事持續表達疑慮，認為應逐步降低軍事介入程度，並強調若戰爭延續，應由國會進行授權。另有議員警告，若過早撤出，可能讓伊朗保留關鍵軍事能力，增加未來風險。