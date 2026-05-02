鉅亨網編譯許家華 2026-05-02 10:40

在中東局勢持續緊張之際，美國總統川普政府週五宣布，將繞過國會審查機制，批准總額超過 86 億美元的軍售案，對象涵蓋以色列、卡達、科威特與阿拉伯聯合大公國，進一步強化區域軍事部署。

綜合路透社與彭博社報導，此次軍售正值美國與以色列對伊朗軍事行動進入第 9 週、停火維持逾 3 週之際。儘管戰火暫歇，但各方軍事戒備未見鬆動，美方此舉被視為在高度不確定環境下快速補強盟友防衛能力。

‌



根據美國國務院聲明，國務卿馬可 · 盧比歐認定「存在緊急情況」，因此啟動緊急授權程序，豁免原本須經國會審查的軍售流程。此類機制過去多在重大地緣衝突或安全威脅升高時啟用，顯示華府對當前局勢的評估趨於嚴峻。

從細項來看，卡達為最大受益方之一，將獲得總值約 40.1 億美元的「愛國者」飛彈防禦系統補充，以及價值 9.924 億美元的先進精準殺傷武器系統（APKWS）。科威特則獲批價值 25 億美元的整合戰場指揮系統，同時也涵蓋相關飛彈武器；以色列同樣取得約 9.924 億美元的 APKWS；阿聯酋則獲得約 1.476 億美元的同類武器。

此次軍售涉及多家美國主要軍工企業，包括 BAE Systems 負責 APKWS 項目，RTX 與洛克希德馬丁參與愛國者系統與指揮系統項目，諾斯洛普 · 格魯曼亦參與科威特相關系統建置。大型軍售案反映出中東對美製防禦系統需求仍維持高檔。

分析指出，美方選擇繞過國會程序，顯示政策重心轉向「速度優先」。在伊朗於 2 月 28 日遭美以攻擊後，區域衝突迅速升級，伊朗對以色列及駐中東美軍基地展開報復行動，並一度波及能源與航運安全。儘管 4 月 8 日後停火生效，但軍事與外交對峙仍持續升溫。

同時，美國對中東盟友的軍事支持亦持續引發人權與地緣政治爭議。部分國會議員與國際組織質疑，美方對卡達、阿聯酋與科威特的軍售，可能忽視當地人權紀錄。然而，川普政府強調，強化盟友防衛能力有助維持區域穩定，並遏制潛在衝突擴大。