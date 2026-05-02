荷姆茲供應持續中斷 油市缺口擴大 巴克萊上調今年Brent油價預測至100美元

鉅亨網編譯許家華 2026-05-02 08:00

英國投行巴克萊週五 (1 日) 上調油價預測，因荷姆茲海峽航運中斷持續，將 2026 年布蘭特原油均價預估由每桶 85 美元上修至 100 美元，凸顯中東地緣政治對全球能源市場的衝擊正在加劇。

（圖：REUTERS/TPG）

巴克萊指出，儘管伊朗近期透過第三方提出與美國重啟談判的構想，一度壓抑油價短線走勢，但整體市場仍受供應緊張主導。本週布蘭特與美國西德州原油期貨仍維持上漲，顯示投資人對供應中斷的擔憂尚未消退。

‌



綜合路透社與彭博社報導，目前伊朗仍對荷姆茲海峽航運構成限制，而美國海軍則持續阻擋伊朗原油出口，使全球能源供應鏈處於高度緊繃狀態。雖然 4 月以來停火大致維持，但各方言辭依舊強硬，實際通行量僅維持低位。

供需基本面亦進一步惡化。巴克萊估計，全球原油市場目前每日供應缺口約達 660 萬桶，且隨著中斷持續，缺口仍可能擴大。該行指出，全球庫存正加速消耗，已抵銷去年美國累積的大部分庫存增量，市場進入明顯供不應求狀態。

值得注意的是，巴克萊強調每桶 100 美元並非市場重新達成供需平衡的水準，而是反映短期供應衝擊的結果。若干擾持續時間拉長，價格波動將更加劇烈且具持續性。該行並指出，目前市場隱含的 2026 年布蘭特遠期價格約為 94 美元，仍低於供應中斷情境下的合理水準。

巴克萊進一步警告，若荷姆茲海峽中斷持續至 5 月底，油價可能重新定價並上探每桶 110 美元。相較之下，若航運恢復正常，價格則可能回落，但短期內出現全面緩解的可能性有限。

供應端方面，石油輸出國組織內部變數亦受到關注。報導指出，阿拉伯聯合大公國計畫退出 OPEC，雖有助於中期提升非 OPEC 產量，但同時也將削弱整體備用產能，限制市場應對突發供應中斷的能力。

市場人士分析，當前油價走勢高度依賴地緣政治進展。儘管外交談判仍在進行，但在航道受阻、軍事對峙與制裁並存的情況下，供應風險溢價仍將主導市場。