「解放日」後 英國輸美商品大減25% 汽車產業受創最巨

鉅亨網編譯許家華 2026-05-02 06:31

在美國關稅政策衝擊下，英國對美出口出現明顯萎縮。根據英國國家統計局數據，於美國總統川普推動「解放日關稅」後，英國輸美商品（不含貴金屬）金額減少 15 億英鎊，跌幅達 24.7%，整體出口規模降至約 47 億英鎊，且至今仍未恢復至政策實施前水準。

（圖：Shutterstock)

官方數據顯示，出口疲弱並非短期現象。自 2025 年關稅上路以來，英國對美商品出口持續低於基準水平，目前仍較「解放日」前低約 15%。其中汽車產業受創尤深，在截至 2026 年初的 12 個月內，對美出口始終低於關稅實施前水準，反映高關稅對製造業的長期壓力。

‌



與此同時，貿易結構出現反轉。2026 年初英國自美進口增加，導致對美貿易連續三個月出現逆差。分析指出，美國仍是英國最大出口市場，此一規模的出口收縮，已對整體經濟成長構成實質拖累。

回顧政策背景，川普政府於 2025 年推出「解放日關稅」，對包括英國在內的多國商品課徵 10% 基準關稅，並對汽車、鋼鋁等特定產業維持更高稅率，終結過去跨大西洋低關稅環境。雖然英美隨後達成貿易協議，將部分汽車關稅降至 10%，但整體關稅框架仍未解除。

產業層面亦持續承壓。媒體報導顯示，約 20% 的英國製造企業已減少或停止對美出口，另有 16% 計畫降低對美市場依賴，企業正加速調整供應鏈與市場布局。

個別產業雖出現政策鬆動跡象，但影響有限。近期川普宣布取消對蘇格蘭威士忌的關稅，此前 10% 關稅已導致對美出口量下滑約 15%，對產業造成壓力。儘管該產業年出口規模接近 10 億英鎊，並支撐數萬就業，但仍不足以彌補整體出口下滑缺口。

分析人士指出，英國出口商正面臨多重挑戰，包括關稅推升交易成本、國內勞動與稅負上升，以及原物料價格壓力，形成「三重擠壓」，進一步削弱國際競爭力。同時，全球貿易環境因保護主義升溫而趨於不穩，企業經營風險持續上升。

值得注意的是，出口大幅下滑亦對匯率產生影響。數據顯示，2025 年初英鎊兌美元一度處於約 1.22 低點，隨後在年中升至約 1.37 高位，全年平均約 1.32 。在「解放日關稅」於 4 月初實施後，匯率大致維持在 1.30 至 1.34 區間震盪，至 2025 年底約落在 1.34 附近。進入 2026 年後，受關稅衝擊與市場對英國經濟前景轉趨保守影響，英鎊兌美元一度回落至約 1.30 至 1.33 區間波動。分析認為，出口減少意味外匯收入下降，對英鎊形成壓力，但同時英美利差與美元走勢亦提供一定支撐，使匯率呈現區間整理而非單邊貶值。但若出口疲弱持續，英鎊中長期仍可能面臨進一步下行壓力。