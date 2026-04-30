鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-30 17:11

根據帝國數據庫 (Teikoku Databank) 發布的報告，由於戰爭導致塑膠包裝關鍵原料短缺，日本食品和飲料價格最快可能在今年夏季上漲。

戰爭衝擊塑膠包裝成本 日本食品價格今夏恐大漲(圖:shutterstock)

受到中東局勢動盪及荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 物流受阻影響，日本食品業正面臨嚴峻的「石腦油衝擊」。由於石腦油是生產塑膠容器 (如聚丙烯、聚乙烯) 及包裝印刷溶劑的關鍵原料，供應鏈的不穩定已導致日本食品包裝材料出現大規模短缺，威脅到產業的正常運作。

‌



根據日本全國生活產業團體聯合會 (生團聯) 對 712 家會員企業進行的緊急調查顯示，已有 44% 的企業表示受到石腦油短缺的影響，若加上預期在 3 個月內受衝擊的企業，總比例高達 75%。這場危機已直接影響到產品銷售，部分中型食品商警告，若塑膠容器供應中斷，甚至連布丁等日常食品都將被迫停售。

此外，由於印刷溶劑短缺，已有飲料業者計畫停止在益生菌飲料包裝上直接印刷，改採「無印刷包裝」以應對原料不足。

成本壓力正迅速轉向消費者。目前石腦油的採購價格已飆升至平時的兩倍，促使三菱化學集團將食品包裝薄膜價格調漲逾 20%，DIC Graphics 等油墨公司也紛紛調高價格。

據帝國數據庫的報告，這波由包裝成本驅動的漲價潮預計在今年夏季爆發，這份報告涵蓋了截至 9 月份已經或預計將出現價格上漲的食品和飲料產品，其中以甜點和巧克力受影響最深。