鉅亨網編譯許家華 2026-05-02 06:02

美國總統川普再度升高貿易壓力，週五 (1 日) 宣布將把對歐盟汽車與卡車的進口關稅提高至 25%，引發跨大西洋貿易關係緊張升溫。此舉不僅衝擊歐洲汽車產業，也可能為全球貿易環境增添新的不確定性。

川普週五 (1 日) 於社群平台表示，歐盟未能遵守雙方已達成的貿易協議，因此將自下週起調高關稅。他強調，若歐洲車廠在美國本土設廠生產，則可免除關稅，顯示其政策意圖在於推動製造業回流美國。

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然而，此次關稅調整的法律依據仍不明確。今年 2 月，美國最高法院裁定，川普政府先前依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 推動的「對等關稅」缺乏法律授權，限制總統直接徵收關稅的權力。作為替代方案，白宮隨後援引 1974 年《貿易法》第 122 條，推出 10% 的「全球關稅」，並計畫上調至 15%，但該措施具有 150 天的時限。

綜合彭博社與路透社報導，川普此次可能改以《貿易擴張法》第 232 條為依據，延續其以國家安全為由對進口汽車徵收關稅的政策。事實上，美國去年已對進口車與部分汽車零組件普遍課徵 25% 關稅，此次針對歐盟的措施被視為進一步升級。

歐盟方面則態度審慎。歐盟委員會發言人表示，歐盟正持續與美方保持密切溝通，並尋求釐清美國的承諾，同時強調將維持「可預測且互利」的跨大西洋關係。不過，歐方也警告，若美方措施違反雙方共識，將保留採取反制行動以保護自身利益的權利。

事實上，歐盟早在今年 2 月即對美方新關稅政策表達關切，並延後對雙邊貿易協議的表決，顯示雙方談判已出現裂痕。白宮官員則反駁稱，歐盟未能履行協議中的關鍵承諾，因此美方保留調整關稅的權利。

市場關注，此次關稅調升將對歐洲車廠造成直接衝擊，尤其是賓士、寶馬與福斯等品牌，這些企業在美銷售車輛中，有相當比例來自歐洲本土生產，將面臨成本上升壓力。

分析指出，若關稅全面落地，歐洲車廠可能被迫調整供應鏈，加速在美國設廠或轉移產能，以降低關稅影響。同時，美國消費者也可能因進口車價格上漲而承受更高購車成本。