鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-01 12:10

《CNBC》分析，美國總統川普對伊朗發動海上封鎖，並強調將持續施壓至其同意核協議，但市場與能源專家普遍認為，封鎖雖具威力，短期內難以如川普所言讓伊朗儲油「塞爆」，真正的壓力發酵恐需數週甚至數月時間。

川普近日表示，由於原油出口受阻，伊朗石油設施可能在數日內因儲油壓力而出現失控性破壞。

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不過，多位分析人士指出，伊朗目前仍握有可觀的儲存與調節空間，足以避免短期內出現基礎設施崩潰。

根據市場數據與業界評估，伊朗現階段至少擁有約 26 天的儲油空間，包括約 2600 萬桶陸上儲量，以及透過受制裁油輪形成的約 2100 萬桶海上浮動儲存。若進一步動用最大儲能潛力，仍可再容納約 3900 萬桶原油，相當於額外延長約 22 天的緩衝期。

此外，未來數週預計將有約 31 艘相關油輪返回中東，可能再提供約 5000 萬桶儲存能力，使整體支撐時間延長至約 76 天，超過兩個月。

分析同時指出，上述估算假設伊朗持續以每日約 180 萬桶的速度累積庫存，但實際上德黑蘭極可能提前啟動減產機制，進一步延長可承受時間。

Rapidan Energy 地緣政治風險主管 Fernando Ferreira 指出，伊朗早已針對封鎖情境進行準備，並參考過委內瑞拉過去的經驗，「關鍵問題在於誰的耐力更長，是美國還是伊朗」。他認為，封鎖確實會逐步累積壓力，但要達到迫使對方讓步的程度，仍需時間發酵。

目前，美方封鎖已對伊朗出口形成實質打擊。根據船舶追蹤機構 Kpler 數據，伊朗石油與凝析油裝載量已由封鎖前每日約 210 萬桶，大幅下降至約 56.7 萬桶，且尚未確認有油輪成功突破封鎖區。白宮官員亦指出，封鎖已使伊朗每日損失約 5 億美元收入。

隨著出口受限，伊朗將逐步面臨儲存壓力，最終可能被迫減產。不過專家強調，若能以有序方式調整產量，將可避免油田遭受永久性損害。

哥倫比亞大學全球能源政策中心專家 Antoine Halff 表示，只要操作得當，油田甚至可能不會出現實質損傷。

另一方面，Kpler 原油分析主管 Homayoun Falakshahi 指出，伊朗也可能將產量壓低至僅滿足國內需求，從而降低對儲存空間的依賴。他認為，真正的關鍵在於伊朗何時耗盡現金流。