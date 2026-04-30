鉅亨網編譯許家華 2026-05-01 05:30

印度政府宣布調整燃料出口關稅，在國際油價高漲與供應緊張背景下，試圖緩解煉油與航空業壓力。根據官方聲明，印度已下調柴油與航空煤油 (ATF) 出口關稅，同時維持國內汽柴油相關稅率不變。

最新政策顯示，柴油出口關稅自每公升 55.5 盧比大幅降至 23 盧比 (約 0.24 美元)，降幅超過五成；航空渦輪燃料出口關稅則由 42 盧比調降至 33 盧比。另一方面，國內汽油與柴油消費稅率維持不變，汽油出口關稅仍為零。

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作為全球第三大原油進口與消費國，印度近期面臨能源成本急升壓力。市場普遍認為，油價上行與荷姆茲海峽運輸受阻密切相關。在美以對伊朗衝突升溫後，該關鍵航道一度出現封鎖情形，推升國際油價。數據顯示，印度本月初原油進口價格一度升至每桶 120 美元，顯著壓縮成品油零售利潤。

在此背景下，印度國內煉油企業與燃料零售商面臨成本與價格雙重壓力。為維持民生穩定，印度主要煉油商過去四年持續凍結汽油與柴油零售價格，使企業利潤空間進一步受到擠壓。

航空業亦承受高度成本壓力。政府此前於 4 月已出手干預，限制國內航空公司使用的航空燃料價格每月漲幅上限為 25%，以抑制機票價格上升。業界數據顯示，航空燃料成本最高可占航空公司營運支出的 40%，油價波動對產業影響顯著。