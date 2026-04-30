鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-30 20:29

美國大型 CSP 業者 AI 資本支出擴張，基礎建設供應鏈營運持續上修，29 日光通訊代表 Lumentum(LITE-US)、記憶體大廠 SanDisk(SNDK-US)分別大漲逾 8%、6%，且盤後續漲，帶動 30 日主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動統一全球創新(00988A-TW) 等海外主動式 ETF 股價改寫新高，統計 4 月漲幅突破四成以上。

主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動統一全球創新(00988A-TW) 最新規模分別約 270 億元、235 億元，為目前最具代表性海外主動式 ETF。受惠於 AI 基礎建設爆發，30 日股價再創掛牌以來新高，分別收在 15.88、17.04 元。

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大型 CSP 業者資本支出持續大幅提升，包括 Alphabet(GOOG-US) 將 2026 年全年資本支出上調至 1800 到 1900 億美元，隱含年增率為 102%；微軟則預計 2026 財年資本支出大幅年增 129% 至 1900 億美元，帶動盤面 AI 主流包括光通訊、記憶體盤後延續上漲，題材面有利主動式 ETF 憑藉強勢股續漲。

00990A 與 00988A 的前兩大持股 Lumentum、SanDisk，高度受惠 AI 基礎設施進入大規模建置期，光通訊 Lumentum 受惠高速傳輸需求，財報超乎市場預期；SanDisk 則在「NAND 超級週期」推升下，目標價獲大型機構大幅調升，兩檔股票今年以來分別上漲逾 470%、780%。

法人指出，AI 基礎建設大廠持續傳出捷報，顯見硬體需求全面噴發，由於 AI 供應鏈投資題材多元，主動式 ETF 除了不受限指數選股外，亦能積極加碼當下強勢個股，進而取得領先傳統科技指數漲幅。00990A 今年以來績效 55%，大幅領先 NASDAQ 100、FANG 等科技指數。