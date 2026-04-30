鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-30 23:01

人氣高股息 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 今(30)日公告第二季預估配息金額，本次每受益權單位擬配發 0.66 元，較上季 0.42 元顯著提升，並創下歷史新高，以今日收盤價 25.39 元計算，年化配息率高達 10.4%。

00878 基金經理人江宇騰指出，00878 的優勢在於產業配置高度分散，不僅精準捕捉 AI 浪潮下的電子產業動能，更同步納入獲利表現亮眼的金融與傳產龍頭企業，提升投組的抗震能力。對於希望降低市場波動干擾的投資人，建議透過定期定額方式分批佈局 00878，利用長線布局的方式攤平投資成本。

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根據投信投顧公會統計，截止至 3 月底 00878 定期定額人數達 29 萬 1047 人，與 1 月相比成長近 2 萬人，顯見 00878 受到喜歡長期參與台股成長機會的投資人青睞。目前 00878 追蹤指數的本益比與前高差幅已超過 3 成，與大盤相比相對處於低位階，凸顯 00878 投資價值。

觀察 00878 的成分股組成，AI 相關類股合計佔比達 45.7%。其中，晶圓代工大廠聯電於昨日法說會釋出多項利多，包括今年首季晶圓出貨量價齊揚，毛利率與產能利用率亦同步攀升，董事會睽違 6 年宣布將實施買回庫藏股計畫，此外，聯電與英特爾的合作計畫進展順利，預計今年邁入初步商業生產周期，並於 2027 年開始貢獻營收。除了聯電，00878 更深度布局 AI 上中下游產業鏈，納入 IC 設計龍頭聯發科、組裝巨擘華碩，以及深耕 PCB 與 IC 載板的臻鼎 - KY。

此外，00878 持有約 35% 的金融股，全台 13 家上市金控今年第一季稅後純益合計達新台幣 1882 億元，創下歷年同期次高。其中，中信金與元大金更刷新首季獲利紀錄，動能強勁。除一次打包上述兩家標的外，亦同步掌握國泰金、富邦金兩大金融龍頭，在 AI 與金融雙引擎驅動下，後市表現備受市場期待。

國泰投信指出，4 月以來台股表現強勢，加權指數一度突破 4 萬點，顯見市場對台股仍深具信心，雖短線波動較大，但長線仍是利多格局，提醒投資人仍須保持居高思危，在配置上可採取核心與衛星配置，如以市值型標的為核心外，可搭配體質相對抗波動的高股息 ETF。