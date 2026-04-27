鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-27 18:27

台股今 (27) 日盤中閃現 4 萬點，但投資人既興奮又忐忑，因為市場再現台積電「一個人的武林」行情，近期交投火熱的主動式台股 ETF 卻未「積權」升天，反而呈績效兩極化，專家指出，投信今天並非惡意摜壓中小型股，而是受限於資金配置的挪移，當市場進入「大台積電時代」，中小型股勢必經歷一段痛苦的資金排擠期。

過去主動基金與 ETF 受限於單一持股不得超過 10% 的限制，但在「台積電條款」放寬後，單一成分股可提升至 25%，經理人選股彈性進一步提升。

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台股久違再現兩個世界，台積電飆上 2265 元新天價，上市櫃超過 1300 檔個股下跌，外資大舉出貨約 512 億元，投信則是買超 135 億元。市場分析師指出，這波賣壓主要集中 OTC 或是非台積電體系的 AI 漲多股，經理人轉向加碼台積電，許多散戶與融資戶會產生心理壓力，選擇「棄暗投明」去追趕台積電，導致中小型股出現連鎖賣壓。

主動式台股 ETF 近一年規模成長快速，14 檔合計來到 4136.04 億元，但今天走勢兩樣情，其中，主動復華未來 50(00991A-TW) 市價上漲 2.52% 最為強勢，主要關鍵在於復華投信取得躍進計畫獎勵，原先單一持股上限即為 30%，因此，目前含積量約 15%，台積電走強對其最為有利。不過，00982A、00992A、00984A、00996A 均震盪走跌，人氣最高的 00981A 則驚險收紅。

早期發行的市值型 ETF 以 0050、0052 為首，持有台積電權重高達 6、7 成，在今天行情下，績效跟著台積電走，市價逆勢大漲 3-4%，含積量高的被動式 ETF 今天績效皆打敗主動式 ETF。

主動式 ETF 經理人具有隨時調倉的權力，當大盤衝上 4 萬點，部分經理人選擇「獲利了結」中小型股，將資金轉往防禦型標的，或因判斷高檔風險增加而降低持股水位，這才導致績效與大盤、台積電明顯脫鉤。

對於追求長期 Alpha 的基金而言，若選擇分散配置，在當前「一個人的武林」市況下，短期績效必然面臨陣痛；而願意承擔高集中度風險的基金，在台積電狂飆時就會展現驚人績效。

專家表示，面對 4 萬點的歷史高位，籌碼面出現震盪實屬常態，投資主動式 ETF 本就不應期待與大盤同步或一定超越大盤，投資人應檢視基金的長期淨值走勢與產業布局，而非被單日急漲急跌所影響。