鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-30 11:27

近期美股走勢猶如電影《穿著 Prada 的惡魔》中的換裝秀，雖然昨日大盤呈現漲跌互見的震盪格局，但受惠於科技巨頭財報表現亮眼，具備基本面支撐的科技產業已率先「華麗轉身」，推升費城半導體指數強漲。這股漲勢同步激勵在台掛牌的相關標的，其中主動統一全球創新 (00988A-TW) 表現最為強勁。00988A 不僅今日開盤股價就創下歷史新高，盤中漲幅更超過 3%，暫居原型 ETF 的漲幅之冠。

根據三竹資訊盤中報價，排除期街口布蘭特正 2 與期元大 S&P 石油等槓桿與期貨商品後，主動統一全球創新 (00988A-TW) 以近 4% 的漲幅位居原型標的第一名，今 (30) 日股價來到 17.18 元，正式突破 17 元大關。檢視其他科技與半導體 ETF 表現，也有 2~3% 的漲幅。整體而言，與美股連動性高的科技類標的今日普遍呈現強勢彈升。

‌



展望後市，主動統一全球創新 ETF 基金經理人陳意婷表示，中東戰爭影響趨於鈍化，市場將回歸基本面。基金主軸聚焦 AI 供應鏈、能源基建、國防及衛星。AI 受惠範圍已外溢至 CPU 及 PMIC，搭配 PC 與工業庫存回補動能。能源設備訂單能見度已達 2030 年，在核能新技術商用化前，燃氣渦輪機與燃料電池為缺電解方。航太國防則由訂單增長轉向交付能力。若 5 月中美會談時程不變，會談前股市震盪向上的機率大。