市場傳出 OpenAI 營運未達標， 費半 昨 (28) 日大跌，美股四大指數全數收黑，使得台股連續 2 日攻上 4 萬點後，今 (29) 日回檔修正，早盤以 39176.24 點開低走低，最低跌至 38898.58 點，跌逾 600 點，失守 5 日線，力拚站穩 3 萬 9 點，預估成交量 1.06 兆元。

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美股四大指數大多全數收黑，道瓊指數下跌 25.86 點或 0.05%，收 49141.93 點；那斯達克指數下跌 223.3 點或 0.9%，收 24663.8 點；S&P 500 指數下跌 35.11 點或 0.49%，收 7138.8 點；費城半導體指數下跌 372.46 點或 3.58%，收 10035.58 點。