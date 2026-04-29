鉅亨網記者劉玟妤 台北
市場傳出 OpenAI 營運未達標，費半昨 (28) 日大跌，美股四大指數全數收黑，使得台股連續 2 日攻上 4 萬點後，今 (29) 日回檔修正，早盤以 39176.24 點開低走低，最低跌至 38898.58 點，跌逾 600 點，失守 5 日線，力拚站穩 3 萬 9 點，預估成交量 1.06 兆元。
市場傳出 OpenAI 營運未達內部目標，使得甲骨文 (ORCL-US) 昨日股價跌逾 4%，美股晶片族群也普遍走弱，連帶影響台股電子權值股表現。台積電 (2330-TW) 早盤以 2175 元開低，跌逾 1%，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 及台達電 (2308-TW) 皆小跌，聯發科 (2454-TW)、日月光 (3711-TW) 跌幅較為沈重，雙雙跌逾 3%。
PCB 族群今天也臉黑，銘旺科 (2429-TW)、瀚宇博 (5469-TW) 及精成科 (6191-TW) 跌逾半根停板，敬鵬 (2355-TW)、燿華 (2367-TW) 跌逾 3%，欣興 (3037-TW)、金居 (8358-TW)、金像電 (2368-TW)、建榮 (5340-TW)、高技 (5349-TW) 都跌逾 1%。
不過金融權值股表現亮眼，金融雙雄國泰金 (2882-TW) 與富邦金 (2881-TW) 雙雙上揚，國泰金大漲逾半根停板，富邦金也漲逾 2%。其他如新產 (2850-TW)、凱基金 (2883-TW)、臺企銀 (2834-TW) 及旺旺保 (2816-TW) 皆走揚。
今天市場資金輪動至生技族群，康霈 *(6919-TW) 亮燈漲停，寶齡富錦 (1760-TW) 漲逾半根停板，金萬林 (6645-TW)、和康生 (1783-TW)、沛爾生醫 (6949-TW) 漲逾 3%，永鴻生技 (6936-TW) 漲逾 2%，藥華藥 (6446-TW)、禾榮科 (7799-TW) 及泰福 - KY(6541-TW) 皆漲逾 1%。
美股四大指數大多全數收黑，道瓊指數下跌 25.86 點或 0.05%，收 49141.93 點；那斯達克指數下跌 223.3 點或 0.9%，收 24663.8 點；S&P 500 指數下跌 35.11 點或 0.49%，收 7138.8 點；費城半導體指數下跌 372.46 點或 3.58%，收 10035.58 點。
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