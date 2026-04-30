鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-30 10:01

台積電股價早盤上漲 25 元或 1.15%，也撐住台股大盤的漲勢；昨天舉行法說會 ADR 收盤大漲的聯電，今天早盤最高上漲 8.59%，股價達 80.9 元，今晨收盤的聯電 ADR (UMC-US) 上漲 9.35%。

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而美國聯準會 (Fed) 於本次會議決定，維持聯邦基金利率在 3.50% 至 3.75% 不變，這是今年第三次按兵不動；會後聲明保留「審慎評估來自數據與風險」的敘述，被視為「偏向降息」。

資深證券分析師簡伯儀指出， 台股在昨日測試 5 日線不破，加上美股個股財報發布的表現出色，激勵台股將維持高檔振盪走勢不變。

台股今天早盤集中市場加權股價指數以 39571.46 點開出，最高 39848.22 點，最低 39494 點，預估全場成交值 1.02 兆元。

在權值股表現方面，除了台積電上漲，同時，鴻海 (2317-TW) 股價也上漲 1.5 元 0.44%，今天將召開法說會的台達電上漲 55 元或 2.54%；台光電 (2383-TW) 和日月光 (3711-TW) 漲幅均在 2-3%。

類股族群上，強勢 的 IC 載板爲景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 表現強勢上漲，臻鼎 - KY(4958-TW) 股價並攻上 400 元大關。