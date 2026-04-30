鉅亨網記者張欽發 台北
台股在市場熱度不減之下，昨日舉行法說的聯電 (2303-TW) 和日月光 (3711-TW) 大漲重新點燃追價激情，今 (30) 日早盤一度上漲逾 500 點，最高來到 39818.22 點，震盪中再次回測 5 日線。台達電 (2308-TW) 公布第一季財報亮眼，股價為今日法說暖身開高；台積電 (2330-TW)力守平盤之上，矽光子概念股同步走強上攻。早盤並沒有出現連續假期前的觀望，電子股指數上漲 1.28%，成交比重更高達大盤的 84.34%。
台積電股價早盤上漲 25 元或 1.15%，也撐住台股大盤的漲勢；昨天舉行法說會 ADR 收盤大漲的聯電，今天早盤最高上漲 8.59%，股價達 80.9 元，今晨收盤的聯電 ADR (UMC-US) 上漲 9.35%。
而美國聯準會 (Fed) 於本次會議決定，維持聯邦基金利率在 3.50% 至 3.75% 不變，這是今年第三次按兵不動；會後聲明保留「審慎評估來自數據與風險」的敘述，被視為「偏向降息」。
資深證券分析師簡伯儀指出， 台股在昨日測試 5 日線不破，加上美股個股財報發布的表現出色，激勵台股將維持高檔振盪走勢不變。
台股今天早盤集中市場加權股價指數以 39571.46 點開出，最高 39848.22 點，最低 39494 點，預估全場成交值 1.02 兆元。
在權值股表現方面，除了台積電上漲，同時，鴻海 (2317-TW) 股價也上漲 1.5 元 0.44%，今天將召開法說會的台達電上漲 55 元或 2.54%；台光電 (2383-TW) 和日月光 (3711-TW) 漲幅均在 2-3%。
類股族群上，強勢 的 IC 載板爲景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 表現強勢上漲，臻鼎 - KY(4958-TW) 股價並攻上 400 元大關。
今晨收盤的美股指數上，道瓊工業指數下跌 280.12 點，或 0.57%，報 48,861.81 點。那斯達克指數上漲 9.44 點，或 0.04%，報 24,673.24 點。S&P 500 指數下跌 2.85 點，或 0.04%，報 7,135.95 點。費城半導體指數上漲 235.72 點，或 2.35%，報 10,271.30 點。NYSE FANG+ 指數上漲 3.80 點，或 0.02%，報 16,220.64 點。
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