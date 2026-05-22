鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-22 10:36

台股今 (22) 日延續多頭，早盤開高走高一度大漲逾 720 點，衝破 4 萬 2 千點，大盤在電子股題材多元表現、COMPUTEX 下周即將開展激勵下，包括面板股、DRAM，加上 AMD(AMD-US) 昨日宣布將在台擴大投資 100 億美元，激勵 AMD 概念股跟進上揚，盤中漲 591 點或漲 1.4％，成交量暫估 1.6 兆元。

〈台股開盤〉日月光漲停帶隊電子權值股衝高 大漲逾720點重回4萬2。(鉅亨網資料照)

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受惠 AMD 執行長蘇姿丰昨日抵台，宣布將在台擴大投資超過 100 億美元投資，激勵今日 AMD 概念股跟進點火，包括健策 (3653-TW) 漲半根停板、智原 (3035-TW) 漲 1.9%、京元電子 (2449-W) 漲 4%。

另包括 AMD 伺服器 AI 晶片核心 ABF 載板的主要供應商欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 漲停板，南電 (8046-W) 漲逾 7%。

法人表示，台股基本面持續穩健樂觀，最大投資風險仍為美伊戰爭引發高油價、高通膨等連鎖反應，儘管市場傳言可望達成協議，但仍需觀察後續進展，觀察指數在技術面上維持偏多格局，投資人選股不選市，應慎選營運展望佳、股價基期較低之績優股靈活操作。

法人指出，主流類股可關注台積電供應鏈、先進封裝、PCB、被動元件、低軌衛星等題材。