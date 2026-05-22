〈台股開盤〉日月光漲停帶隊電子權值股衝高 大漲逾720點重回4萬2
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (22) 日延續多頭，早盤開高走高一度大漲逾 720 點，衝破 4 萬 2 千點，大盤在電子股題材多元表現、COMPUTEX 下周即將開展激勵下，包括面板股、DRAM，加上 AMD(AMD-US) 昨日宣布將在台擴大投資 100 億美元，激勵 AMD 概念股跟進上揚，盤中漲 591 點或漲 1.4％，成交量暫估 1.6 兆元。
儘管外界對輝達財報反應偏冷，但傳出美伊戰爭有望達成和平協議下，美股前晚四大指數收紅。今日權值股部分，漲跌互見以電子股表現較強，日月光 (3711-TW) 早盤亮燈漲停，南亞科 、國巨、台光電、欣興漲幅在 7% 以上；台積電 (2330-TW) 小漲 0.45%，暫報 2,240 元、聯發科 (2454-TW) 維持昨日漲停熱度，盤中大漲超過半根漲停板；台達電 (2308-TW) 漲 4%；聯電 (2303-TW) 跌 1%；鴻海 (2317-TW) 漲 0.81%；富邦金 (2882-TW) 跌 1.6%、統一 (1216 -TW) 跌 1.5%。
受惠 AMD 執行長蘇姿丰昨日抵台，宣布將在台擴大投資超過 100 億美元投資，激勵今日 AMD 概念股跟進點火，包括健策 (3653-TW) 漲半根停板、智原 (3035-TW) 漲 1.9%、京元電子 (2449-W) 漲 4%。
另包括 AMD 伺服器 AI 晶片核心 ABF 載板的主要供應商欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 漲停板，南電 (8046-W) 漲逾 7%。
面板股則受惠扇出型面板級封裝技術題材，昨日外資大舉加碼下，包括面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481 -TW)、彩晶 (6116-TW) 齊嗨亮燈漲停板。
記憶體 DRAM，則是持續看好報價持續上揚，包括華邦電 (2344-TW) 漲停板，力積電 (6770-TW)7.2%、旺宏 (2337 -TW)、南亞科 (2408-TW) 也大漲逾超過 7%。
法人表示，台股基本面持續穩健樂觀，最大投資風險仍為美伊戰爭引發高油價、高通膨等連鎖反應，儘管市場傳言可望達成協議，但仍需觀察後續進展，觀察指數在技術面上維持偏多格局，投資人選股不選市，應慎選營運展望佳、股價基期較低之績優股靈活操作。
法人指出，主流類股可關注台積電供應鏈、先進封裝、PCB、被動元件、低軌衛星等題材。
美股周四 (21 日) 表現部分，道瓊指數上漲 276.31 點或 0.55%，收 50,285.66 點；那斯達克上漲 22.74 點或 0.09%，收 26,293.1 點；S&P 500 漲 12.75 點，或 0.17%，收 7,445.72 點；費半上漲 150.8 點或 0.12%，收 11,964.08 點。
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