輝達如何超越蘋果 成為AI熱潮核心指標股
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，美股「七巨頭」科技股最初走紅時，由蘋果 (AAPL-US) 領銜，但輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 已迅速從挑戰者躍升為領導者。
在 2022 年 10 月 12 日標普 500 熊市低點時，蘋果在七巨頭中的市值占比接近 30%，而輝達不到 4%。
如今情勢已反轉。輝達目前約占七巨頭總市值的 23%，而蘋果已降至 18% 以下。
這項變化有助於解釋，為何美股七巨頭在 2023 年成為華爾街用來代表市場主導力量的代名詞。當這個名稱開始流行時，蘋果仍是市值最大的公司，但真正改變市場想像的是輝達。
蘋果本身並未衰退。在這波多頭行情中，其市值仍增加約 1.8 兆美元。
只是輝達的成長速度更快。
事實上，在七巨頭首波市值上升行情中，蘋果仍領先，從 2022 年 12 月底至 2023 年 7 月，市值增加約 1 兆美元。但同期輝達在報酬率上領先，顯示 AI 主導權的轉移其實已經開始。
此後，輝達逐漸成為帶動整體漲勢的主要動力。相較之下，蘋果在七巨頭的兩次主要回檔中成最大拖累，包括 2023 年 7 月至 10 月的下跌，以及 2024 年底至 2025 年 4 月的更大幅回檔。
在這波多頭市場中，輝達市值已增加近 5 兆美元，主要受惠於 AI 熱潮以及市場對生成式 AI 晶片的強勁需求。
隨著七巨頭在整體市場中的占比持續提高，這種內部地位的重新洗牌也變得更具影響力。目前七巨頭約占標普 500 市值的 35%，高於多頭行情初期的約 24%。
過去的大型科技股投資主軸，包括 iPhone、電商、數位廣告與雲端服務，而如今的七巨頭行情，則是圍繞 AI 及其背後的運算能力展開。
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