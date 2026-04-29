鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-30 05:00

美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間周四 (30 日) 凌晨 2 點公布最新利率決議，隨後主席鮑爾將舉行記者會，這很可能是他以主席身分主持的最後一場記者會。

隨著 5 月 15 日主席任期正式屆滿，這位執掌 Fed 八年的領導人正站在歷史的轉折點上。

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市場普遍預期本次會議將維持利率不變，但投資人目光已從短期政策轉向一場圍繞權力交接的複雜政治博弈。目前最大的懸念在於，鮑爾在卸任主席後是否會繼續留任 Fed 理事一職。

根據規定，雖然主席任期即將結束，但鮑爾的理事任期理論上可延續至 2028 年初，這為 Fed 未來走向增添濃厚的不確定性。

這場人事風暴的核心在於司法部對鮑爾的調查。此前，北卡羅來納州共和黨參議員 Thom Tillis 曾以調查尚未結案為由，強烈阻撓原定接替鮑爾的華許 (Kevin Warsh) 在參議院銀行委員會推進提名程序。

但局勢在近日出現關鍵轉折，哥倫比亞特區聯邦檢察官 Jeanine Pirro 上周五 (24 日) 宣布，司法部將結束相關刑事調查，並移交至聯準會監察長辦公室接手。此舉掃除華許提名的主要障礙，蒂利斯隨即在周日表態願意支持華許的提名確認。

投資銀行 Piper Sandler 央行政策主管 Kurt Lewis 分析指出，在監察長出具調查報告這一關鍵節點落地前，鮑爾很可能會選擇觀望，暫不退出理事會，以維護機構的延續性。

鮑爾本人對此態度謹慎。他在上月記者會上曾明確表示，在調查以公開透明且徹底的方式完全結束前，他無意離開理事會。即便新任主席上任且調查塵埃落定，他也尚未決定是否繼續留任。

安永 (EY) 首席經濟學家 Gregory Daco 認為，鮑爾留任的動因更多是為了維護 Fed 政策的連續性，而非政治考量。這點至關重要，因候任主席華許已釋放信號，打算對 Fed 進行大刀闊斧的機制變革。

華許主張重塑運作模式，提出全新的通膨政策框架，並呼籲縮減資產負債表規模。

華許還傾向於減少 Fed 官員的公開發聲，弱化前瞻指引，不再於利率決議前提前釋放政策信號，甚至未承諾延續每次會後舉行記者會的慣例。