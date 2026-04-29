鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-29 20:28

第三代半導體磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 今 (29) 日下午舉行法說會，嘉晶除了公布今 (2026) 年度第 1 季財報亮眼，嘉晶董事長徐建華也表示，受惠於 AI 產品需求爆發，包括 8 吋產線需求持續暢旺，觀察整體需求回溫，產能稼動率也持續提升，預估今年業績相對樂觀。法人也預估，嘉晶第 2 季營收有機會季增 20%，下半年營運有望優於上半年。

嘉晶董事長徐建華。(鉅亨網資料照)

嘉晶第 1 季合併營收為 10.58 億元與上季相當，年增約 18%，比去年同期表現為佳；毛利率約 18%、季增約 6 個百分比、年增 12 個百分比；營益率 10.5%、季增約 5.6 個百分比、由負轉正；稅後盈餘為 1.01 億元、季增 117%、年增爆發性成長、EPS 為 0.35 元。

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嘉晶總經理溫錦祥表示，因 AI 應用帶動 Power 相關需求強勁，矽 (Si) 磊晶第 2 季營收有望成長 20%，化合物半導體第 2 季約成長 19%，以 AI 電源 (Power) 需求最為明顯，加上目前 8 吋矽磊晶客戶需也超出預期，

公司表示，第 1 季 EPS 雖與去年同期相仿，但因毛利率提升，也帶動營收增加 18%。

徐建華表示，第 1 季較去年同期業績增長主要受惠 AI 的客戶需求增加，稼動率也達到 9 成，以目前接單狀況來看，下半年仍有成長空間，預期將比上半年更好，未來 1-2 年需求動能仍可延續。

徐建華指出，目前客戶訂單部分最主要在台灣，未來期待國外訂單持續越來越多在 EPI 磊晶部分，從去年表現狀況較差，今年則受 AI 動能趨動成長，預計有望越來越好。

徐建華也表示，矽磊晶 (Silicon Epi) 產品部分已有幾家重要客戶開始洽談，今年度到 2027、2028 年的產能增量，也希望在現有基礎上進一步追加產能，也因這將將牽涉到公司新添增設備，公司也正與客戶討論相關商業訂單細節。

在矽光產品部分，徐建華表示，目前公司矽 PD 的相關產品已經完成產品認證，客戶對於產品需求急迫下，嘉晶也預計今年將持續擴產，矽光部分有望成為嘉晶未來的成長動能