鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-29 12:00

台股今 (29) 日受昨晚美國費半指數大跌影響，今日早盤向下修正，第三代半導體磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 今日開低後，盤中在大單持續敲進下，股價開低後逆勢上揚，盤中成交量爆出 1.6 萬張，一度攻上漲停價 81.6 元，在第 1 季財報公告亮眼下，今日下午法說登場前先熱身，吸引買盤持續湧進。

嘉晶董事長徐建華。(鉅亨網資料照)

法人指出，嘉晶買盤主因仍圍繞矽晶圓與第三類半導體 SiC(碳化矽) 題材，加上市場對 AI 伺服器與車用功率元件需求成長的預期，帶動資金持續往相關磊晶族群集中。

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嘉晶昨 (28) 日公布今 (2026) 年度第 1 季財報，單季稅後純益約 1.01 億元，季增 117%、較去年同期大增倍數增長，EPS 為 0.35 元，也優於去年同期 0.01 元，嘉晶因受惠於低基期與運營狀況改善，第 1 季獲利表現亮眼，激勵今日股價在大盤下修下仍逆勢亮燈漲停。

嘉晶即將在下午召開法說會，市場關注公司是否進一步說明後續營運展望。